José Juan Romero rompe una lanza por Loren

Con la más que probable llegada de Borja Iglesias, Loren Morón está destinando a tener un papel secundario en el Betis. Pero es más, si llega un segundo punta, el marbellí, sobre el que algunos aficionados dudan, podría salir cedido.

En respuesta a la situación generada en torno al punta, el que fuese su técnico en el filial, José Juan Romero, ha salido a la palestra para defenderlo, como hiciera en su día con Francis. "Me apetece ponerlo y no es por faltar a nadie ni para ningún debate. Tendemos a matar rápido a lo nuestro, cuando quizás debía ser lo contrario. Pues como aficionado yo no me olvido y lo recuerdo, Loren Morón es muy bueno, mal haremos olvidándolo", señaló el actual entrenador del Ceuta en su Twitter, mientras que en una entrevista concedida a 'muchodeporte' analizaba a otros jugadores que llaman a la puerta del primer equipo, como Ismael: "Es un futbolista que tiene todos los ingredientes para ser otro que puede llegar a la elite. Él no es, como leo por ahí, un futbolista con el talento técnico individual de Fabián (su primo) o Ceballos, para nada, pero es un futbolista muy completo, que reúne todos los aspectos del juego, defensivos, ofensivos€ es un motor. Un futbolista que se iba a ir y se queda. Y también él y yo sabemos mucho del porqué se queda", explicó el gerenense.

"Es verdad que para jugar de único pivote zonal y estático quizá se estén desperdiciando otras virtudes que tiene, aunque lo hará muy bien. Es un jugador de esos 'box to box' que ahora tanto hablan, posee un físico bestial. Ismael es otra apuesta segura que no tengo dudas de que va a llegar", añadió José Juan sobre el palaciego, a la vez que avaló también a Raúl García: "Ya dije que será el delantero centro del Real Betis. He visto pocas veces a un delantero, a esa edad, con ese poderío".