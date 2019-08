Temor en el América por el interés bético por Guido

El América trata de seducir a Guido Rodríguez ante el creciente interés del fútbol europeo. El equipo americanista, pese a repetir una y otra vez que no hay oferta del Betis y que el jugador es importante, no las tiene todas consigo, sabe que el sueño de todo futbolista es dar el salto a Europa y, por ello, trata de demostrarle su cariño de la forma que sea.

Por ello, antes del partido ante el Monarcas de Morelia, el club homenajeó al argentino por cumplir 100 partidos con las Águilas. El dato curioso es que el homenaje llega... un mes tarde, pues Guido Rodríguez cumplió ese número de encuentros el pasado 20 de julio.

El jugador recibió una camiseta enmarcada con su nombre, con el número 100 a la espalda. Y el mismo presidente del club crema, Santiago Baños, bajó al césped para hacerle este honor e, incluso, arengó a los aficionados para que corearan el nombre de Guido Rodríguez.

El técnico del América, Miguel Herrera, ya reiteró el sábado que no había oferta bética, y los dirigentes del club mexicano siguen filtrando que Guido Rodríguez no se va a mover, pero no las tienen todas consigo después de que el Betis retomara esta opción en los últimos días, de ahí estos 'homenajes' fuera de lugar.

Y eso pese a que el América no piensa dejarlo salir por menos de los 13 millones de dólares (11.6 de euros) que marca su cláusula de rescisión. Guido es el mejor centrocampista de la Liga MX y los vale. La pelota está ahora en el tejado del Betis.