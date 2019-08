Álex Moreno: "Mi fichaje por el Betis ha sido un tema delicado"

Álex Moreno, último refuerzo del Betis hasta la fecha, disfruta ya como bético tras unas semanas de dificultades en las que, en ciertos momentos, pensó que su traspaso podría acabar rompiéndose por las exigencias del presidente del Rayo. "Mi fichaje ha sido un tema delicado y he pasado momentos difíciles, pero estoy feliz de estar aquí", explicó el lateral izquierdo en los micrófonos de El Transistor de Onda Cero.

Ahora, ya presentado oficialmente como bético el pasado jueves, el zaguero espera poder debutar este domingo ante el Barcelona, en un escenario como el Camp Nou: "Por fin puedo estar aquí y doy las gracias a todos los que han hecho que hoy esté en el Betis".

Junto a ello, Álex Moreno también dio las gracias a la entidad verdiblanca por toda la confianza demostrada a lo largo de este verano, y desde tiempo atrás; pues el ex del Rayo es un viejo objetivo heliopolitano, como él mismo reconoce. "Me he despedido de todo el Rayo, estoy muy agradecido a la afición y al club. Ahora empieza una nueva etapa. El año pasado ya hubo interés del Betis".

Por último, Álex Moreno apostilló que el Betis siempre ha sido su primera opción a la hora de dar un salto en lo deportivo, abriéndose ahora una oportunidad de luchar con Pedraza por el costado izquierdo verdiblanco: "No he dudado en venir aquí. Estoy encantado con el club y como me han tratado, estoy muy feliz".

Sobre la competencia por la titularidad en el lateral izquierdo, Álex Moreno no tiene dudas que tanto él como su compañero trabajarán duro por hacerse con el puesto dejado por Junior, una rivalidad sana que no hará más que subir el nivel del equipo.