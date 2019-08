Rakitic: culé, exsevillista... y 'bestia negra' del Betis

Una vez hecha pública por Ernesto Valverde su lista de convocados, en el Real Betis ya saben que no tendrán que sufrir este domingo Leo Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé, lo cual, sin duda, supone un gran alivio.

Sobre todo, que no esté el astro argentino, quien, especialmente, es capaz de resolver por sí sólo un partido, por muy mal que esté jugando un FC Barcelona que esta temporada no ha comenzado muy fino.

Los heliopolitanos, no obstante, son conscientes de que van a tener que hacer frente a un equipo plagado de grandes jugadores y, al margen de a Antoine Griezmann (el único delantero sano de la plantilla azulgrana), deberán prestar una atención especial a Ivan Rakitic. Lo advierten, al menos, las estadísticas.

Y es que el exsevillista, a quien extrañamente algunos invitan a marcharse del Camp Nou, es la auténtica 'bestia negra' del Betis, su víctima preferida. No en vano, el suizo-croata le ha hecho ya cinco tantos en LaLiga, competición en la que también ha repartido otras tantas asistencias en los encuentros ante los verdiblancos.

A priori, Rakitic ha perdido su puesto como titular en la zona ancha culé, pero es posible que Valverde, sin Messi, Suárez ni Dembélé, le haga un hueco y refuerce con él su centro del campo.