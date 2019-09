Haro, sobre el mercado, el valor de la plantilla, la negociación por el pivote, los objetivos...

Ángel Haro ha repasado cómo ha sido el mercado del Betis y se ha mostrado "razonablemente satisfecho" por cómo han ido las cosas. El presidente del Betis considera que el "el equipo ha mejorado" y está "más compensado en determinadas posiciones". "Uno siempre desea que vengan más jugadores, pero echamos un ojo en Transfermarkt y estamos quintos, con un presupuesto que en absoluto es el quinto. Y venimos de una situación para nada holgada", ha añadido en La Jugada de Canal Sur.

Cierre del mercado: "Hasta el cierre del mercado estuvimos valorando incorporaciones, pero queríamos jugadores de cierto nivel, pero habíamos agotado el límite salarial, que ha sido el más alto de la historia gracias a las plusvalías. Además del límite salarial, hay obligaciones de pago. Tenemos que ser ambiciosos, pero responsables. Creemos que la plantilla tiene elementos de sobra contrastados".

¿Petición de Rubi?: "No nos había pedido un medio defensivo, pero no era una posición que estaba demandando. Está contento con la plantilla. Todo es mejorable, pero está contento.

El fichaje de Fekir: "Ver jugar a Fekir es una delicia, porque tiene una calidad innata. A los rivales les cuesta quitarle el balón, nos va a aportar mucho este año. Además de los goles nos va a dar mucho".

Objetivo: "Con Rubi siempre hemos hablado de llegar lo más arriba posible. El mensaje a fuego es pelear por estar en Europa año sí y año también. Si se consigue o no, esto es fútbol. Cualquier equipo tiene un valor de plantilla elevado. El objetivo tiene que ser pelear por Europa".

Sin posibilidades pese a las ventas: "Hemos realizado ventas importantes, pero este año hemos realizado inversiones por más de cien millones. El mercado de invierno fue un adelanto del mercado de verano. Fueron las compras de Emerson, Lainez y de Gio en abril. Hay que equilibrar ventas y compras. Objetivamente tenemos una plantilla que está creciendo. Si hay desequilibrio entre compra y ventas -que es lo que ha pasado históricamente- tendremos problemas. La cuenta de resultados tiene que ser un elemento de cabecera".

Estar en Europa: "Es importante estar en Europa, no sólo por los ingresos que supone, sino porque la valoración de la plantilla sube considerablemente. Es más fácil que otros equipos se fijen en los jugadores".

¿Fracaso no acabar en en Europa?: "Depende de cómo juguemos, de cómo lo hagamos. Si no terminamos en Europa en el último partido de LaLiga es diferente a si estamos en la parte media-baja de la tabla todo el año. Hay que mirar hacia arriba, ser ambiciosos, pero sin crear ansiedad".

Problemas en el inicio: "Ha habido momentos de preocupación, siempre la hay. Pero estoy contento con el trabajo que está haciendo Rubi. A medida que se vean los partidos vamos a ir creciendo".

Crispación en el Betis: "La realidad del Betis no son los cometarios en Twitter. Veo en la calle que la gente reconoce el trabajo. Veo al bético contento, quiere ganar como todos. No veo crispación en general. Es normal que haya un colectivo de gente que no esté de acuerdo. En estos dos primeros partidos en casa he notado el apoyo de la afición al 200 por ciento. No tengo queja en absoluto de la afición".

¿Cuándo se hará la grada de preferencia?: "La obra de la grada de preferencia pasa por tener una situación económica estable. Para hacer esas inversiones hay que estar en Europa año sí y año también. Pero se hará, estoy convencido, aunque no sé si lo viviré como presidente".

¿Hasta cuándo seguirá?: "Mientras tenga fuerza seguiré. Ser presidente del Betis es un honor, lo máximo. También es una responsabilidad. No pienso en dimitir y no es un proyecto presidencial. Tenemos un club envidiable en muchos de los departamentos del mismo. Se puede estar en Europa y si los béticos no están de acuerdo con la gestión salir".

Marcador de Gol Sur: "Tenemos muy encarrilado el marcador de Gol Sur y al final de la temporada lo tendremos".

El estado del césped: "El césped en verano se siembra una variedad que resiste las temperaturas extremas y luego se siembra otra variedad. Ahora tiene mayor floración, pero no debe haber más problemas.

Sin fichajes hasta enero: "El mercado está cerrado y en invierno veremos".

La salida de Serra Ferrer: "Ya contamos en su momento cómo fue todo. Siempre se puede pensar que la solución pudo ser otra. A Lorenzo le tengo aprecio y respeto y el club siempre lo va a respetar por lo que ha sido y lo que sigue siendo. Es una pena, pero hay que seguir trabajando, no queda otra".