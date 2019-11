Vilches: "Es una decisión legítima de las jugadoras"

Como era de esperar, teniendo en cuenta que el conflicto entre las jugadoras y LaLiga sigue sin desbloquearse a cuenta del convenio colectivo por el que luchan las primeras, el derbi entre el Betis y el Sevilla, previsto para este domingo al mediodía no se disputó.



Ambos clubes emitieron sus sus respectivas redes sociales y a través de sus páginas web la decisión de suspender el encuentro. El cuadro heliopolitano, además, como equipo local, anunció la devulución íntegra del precio de las entradas para todos aquellos aficionados que hubiesen adquirido una para el encuentro.





?? Queda oficialmente suspendido #ElGranDerbi de la #PrimeraIberdrola



?? ¡IMPORTANTE! Los aficionados que hayan adquirido su localidad recibirán el importe de la misma presentándola en las taquillas del Benito Villamarín a partir de mañana #BetisFéminas pic.twitter.com/l8jmm1FWhr — Real Betis Féminas (@RealBetisFem) November 17, 2019

OFICIAL. #ElGranDerbi Femenino previsto para este domingo a las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol no se disputará finalmente debido a la huelga de futbolistas.#PrimeraIberdrola pic.twitter.com/8ngU4p1d9D — Sevilla FC Femenino (@SevillaFC_Fem) November 17, 2019

En el Betis, además, su responsable de secciones,atendió a los medios sobre el césped de la Ciudad Deportiva. ", pero es una decisión legítima de las jugadoras de ejercer el derecho a la huelga. Nosotros, como no puede ser de otra manera, lo entendemos", declaró Viches para comenzar, que recordó que", por lo que en principio no se recuperará este encuentro, aunque todo puede depender de los acuerdos a los que se llegue una vez se desconvoque la huelga, si es que esto sucede.Para Vilches, laes el principal transfondo de este conflicto, en el que, no obstante y a su juicio,. "Supongo que esta semana tendremos más reuniones", anunció.