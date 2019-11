Salva Sevilla: "Va a ser un partido especial"

Llegó en julio de 2010 a un Betis en Segunda división con el que consiguió el ascenso a Primera y, dos años después, clasificarse para la Europa League. Tras cuatro años en el conjunto verdiblanco y dejar sobradas muestras de su calidad tanto humana como deportiva, Salva Sevilla se marchó al Espanyol y de allí a un Mallorca en Segunda B, donde parecía que iba a poner fin a su carrera deportiva. Sin embargo, logró dos ascensos consecutivos para regresar a la élite el pasado verano, una 'vida extra' que el de Berja está aprovechando al máximo.

Ahora, cinco años después, Salva Sevilla se reencuentra con el Betis, un equipo al que le guarda un especial cariño. "Va a ser un partido especial, un partido bonito. Tengo muchos amigos allí, la gente me trató muy bien, la gente me quiere mucho allí, es un partido bonito de jugar, que siempre será especial, pero cuando empiece el partido me tendré que olvidar de todas estas cosas. Nosotros estamos en una situación que no podemos regalar nada y eso vamos a hacer, tenemos que conseguir los tres puntos y hacernos fuertes en casa. Todos mis respetos al Betis, pero tenemos que conseguir los puntos", ha declarado el mediapunta a los medios oficiales del club bermellón, donde comparó los ascensos que vivió con el Betis y con el Mallorca. "No tienen nada que ver. El ascenso del Betis era otro contexto, era una plantilla diseñada para subir, un presupuesto muy alto, éramos los máximos favoritos, subimos con tres o cuatro jornadas de antelación, estuvimos primeros todo el año, éramos primeros con mucha diferencia. Se le quitó emoción. Era un ascenso obligado. Eramos el mejor equipo, conseguíamos muchos goles. Hicimos el récord de punto. No tuvo esa emoción que tuvo el ascenso del Mallorca. El año pasado éramos un equipo súper humilde, recién ascendido, nadie apostaba por nosotros, veníamos de un marcador adverso, ante un recién descendido, reunió otro tipo de cosas que lo hizo más emocionante y más increíble".



En cuanto a su trayectoria, Salva Sevilla ha confesado que "era difícil pensar" que tras acabar su etapa en el Espanyol podría regresar a este nivel a Primera división. "Era difícil pensarlo, conseguirlo en tan poco tiempo, con mi edad y tras conseguir dos ascensos consecutivos, era difícil, pero lo hemos conseguido, lo hemos peleado".



Por último, Salva Sevilla ha admitido que junto a su compañero de equipo, Fabricio, con quien compartió vestuario en el Betis, han acordado dejar al margen su pasado para centrarse en sacar los puntos necesarios que le alejen de la zona baja de la tabla. "Hemos hablado varias veces de aquella temporada, guardamos un grato recuerdo de aquel año. Es un gran club, la gente te trata muy bien. Hemos hablado y sabemos la importancia que tiene para nosotros este partido. Cuando acabe el partido le desearemos lo mejor", ha terminado.