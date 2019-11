¿Setién? El Betis le da a Rubi el respaldo que pedía

La victoria ante el Valencia ha supuesto un balón de oxígeno para el Betis. Una vez más, Rubi salvó el puesto y se sentará el próximo sábado en el feudo del Mallorca. Es más, en el club de Heliópolis confían en que la reacción demostrada por el equipo no sea flor de un día y cierran filas en torno a su entrenador, desde los jugadores hasta el presidente, Ángel Haro.

Cuestionado por la posible vuelta de Quique Setién, cuyo nombre se ha manejado en los despachos del Benito Villamarín, el mandatario bético ni admitió ni desmintió que así fuera, pero recalcó que el runrún de esa posibilidad distrae al conjunto bético. "Realmente, lo que se hable de todo lo que no tenga que ver con nuestro entrenador, que es Rubi, le viene mal al equipo, hay que coger confianza y estos partidos (el del Valencia) sirven para eso. El equipo no está donde debería estar, tenemos argumentos suficientes para estar más arriba y nos tenemos que centrar en apoyar a Rubi", señaló tras el acto de presentación de la renovación de Canales.

Además, el mandatario verdiblanco no quiso desvelar el motivo de su viaje, junto a José Miguel López Catalán, a Bilbao, donde podría haberse visto con Setién: "A lo largo de toda nuestra gestión realizamos viajes a distintos sitios. Si comenzamos a descartar opciones, al final se dirá si hemos ido a ver a un director deportivo, si hemos ido a ver un jugador... Todas las semanas hacemos viajes en pro a la gestión del club. Todo lo que sea plantear alguna opción que no sea Rubi es hacerle daño al Betis. No voy a ser yo el que abra ese debate. No hemos planteado otra cosa. No me planteo ni que no ganemos. No trabajamos sobre suposiciones. Quiero que Rubi esté con nosotros mucho tiempo", sentenció.

El respaldo a Rubi quedó de ese modo claro, pero el propio técnico catalán dijo hace pocas fechas que ha echado en falta anteriormente un mayor apoyo institucional. "Creo que también dijo que Alexis está muy encima de él, hay que entender que cuando hay situaciones tensas... Yo estoy muy contento con su trabajo, pero necesitamos puntos. El triunfo ante el Valencia significó mucho, tenemos que coger puntos", añadió Haro al respecto.

Por otro lado, el máximo dirigente del Betis se refirió a otro asunto espinoso: la presencia de Lorenzo Serra Ferrer en el Villamarín el pasado domingo. "Yo mismo me brindé a abrirle las puertas. Nos enteramos por la prensa que venía y yo le llamé para invitarle. No le invitó José Miguel López catalán, ni Ángel Haro, sino el Betis porque iba a ir a su abono. Finalmente, fue a un palco privado. Lo que tengo que destacar es la actitud del público durante todo el partido. Fue una afición madura e inteligente, que apoyó al equipo al margen de la crispación que podría haber generado la vuelta de Serra. Quiero recalcar cómo el beticismo no quiere salvadores", señaló, para puntualizar: "Me gustaría recordar cómo fue la salida de Serra. Se le planteó un nuevo cargo y él no aceptó. Fuimos generosos, se le dieron las máximas facilidades económicas".

Además, el empresario villaverdero contestó directamente a Serra, que criticó uno de los lemas más característicos del beticismo: "Me sorprenden sus declaraciones, porque el manque pierda no es signo de resignación, sino de lealtad, es parte de nuestra herencia y no está reñido con la ambición. Yo soy muy competitivo. Si de mí dependiera, tendría que estar en el estadio en letras grandes", zanjó, al tiempo que corroboraba que hay 'cash' para acudir al mercado invernal: "Cuando hacemos la planificación, intentamos ocupar todo el límite, hay algo de remanente".

De otro lado, el presidente heliopolitano puso de relieve la importancia de la victoria firmada en la pasada jornada ante el Valencia. "Una inmensa alegría por lo que suponía para todo el beticismo, porque lo que nos suponían los puntos, pero también por cómo fue en el último momento, donde vimos muestras de poder llevárnoslo mucho antes, así que una inmensa alegría".

En cuanto a otros nombres propios, Haro pasó de puntillas por la ya acordada renovación de Andrés Guardado, sin querer confirmarla. "Son jugadores con los que se vienen avanzando, con Joaquín, con Mandi...", destacó, al tiempo que tuvo también palabras para el joven Édgar: "La cantera está aportando mucho. Esto pone de manifiesto lo importante que es para nosotros la cantera".