Rubi contará con el respaldo de (casi) todos en Mallorca

Tras conseguir una balsámica victoria la pasada jornada ante el Valencia, en el tiempo añadido, el Betis y Rubi afrontan el duelo de este sábado ante el Mallorca con mayor tranquilidad. El encuentro en Son Moix se presenta como una nueva prueba de fuego para el técnico catalán, quien ha ganado crédito, aunque volvería a quedar herido ante una hipotética derrota.

Los antecedentes, de hecho, avisan de que no será un encuentro sencillo. De ahí que desde la planta noble del Benito Villamarín quieran arropar a su técnico y su plantel. De hecho, según informa Muchodeporte, la práctica totalidad del consejo de administración del Real Betis tienen previsto viajar a Palma de Mallorca para estar junto al equipo y su cuerpo técnico en el choque que el Betis disputará este sábado a partir de las 18:30 horas en Son Moix.

Los de Rubi, que tratarán de enlazar por vez primera en la temporada dos victorias consecutivas, formarán, por tanto, una expedición en la que al frente estará el vicepresidente José Miguel López Catalán, pues el único consejero que no puede asistir al viaje por motivos profesionales es el presidente Ángel Haro, que se quedará en Sevilla atendiendo la visita de una delegación extranjera relacionada con sus empresas.

El hecho de que el Betis se desplace hasta Mallorca, donde reside Lorenzo Serra Ferrer, no hace pensar que se verá al ex vicepresidente deportivo del Betis en las gradas del estadio bermellón, al no tener previsto éste acudir al encuentro que disputarán sus dos grandes equipos. Y es que Serra Ferrer ha vuelto poco por Son Moix desde que vendió sus acciones y se desvinculó del club balear, en julio de 2014.

Cabe recordar que la plana mayor del consejo del Real Betis Balompié, así como todo el cuerpo técnico, la plantilla y la secretaría técnica prácticamente al completo, ya se dejaron ver juntos el pasado miércoles, durante el acto de renovación de contrato del bético Sergio Canales.

Durante el mismo, el presidente Ángel Haro mostró su confianza en el que el equipo retomará la senda del éxito de la mano de Rubi, mostrándose confiado en que el Betis conseguirá sumar los tres puntos ante el Mallorca.

No negó Haro, sin embargo, que se hayan tanteado otros entrenadores durante las últimas semanas, entre ellos al propio Quique Setién, pues cuando los resultados no acompañan los consejeros verdiblancos han barajado alternativas.