Riqui Puig cambia de planes y lanza un dardo a Kluivert

El talentoso centrocampista de la cantera del Fútbol Club Barcelona Riqui Puig acudió en el día de ayer al acto de presentación de la III Cursa contra el cáncer de la AECC. En dicho evento, el canterano blaugrana atendió a los diferentes medios de comunicación que allí se daban cita para realizar unas sorprendentes declaraciones acerca de su futuro y sobre el director de cantera del equipo azulgrana, Patrick Kluivert.

Si bien Puig dijo no hace demasiado que estudiarían una posible salida de la Ciudad Condal por no contar con minutos en el primer equipo, ahora el mediocentro parece haber cambiado su opinión al respecto, ya que asegura querer permanecer en Barcelona: "En todo momento he dicho que me quiero quedar en el Barça".

El jugador entiende la dificultad para obtener minutos en el primer equipo ya que "hay mucha gente arriba y las oportunidades están caras". A pesar de esta dificultad, Puig asegura que su futuro próximo pasa por vestir de azulgrana: "No me planteo salir del club y se está muy bien en Barcelona. De momento, me voy a quedar aquí"

Estas palabras chocan frontalmente con las declaraciones que Patrick Kluivert, director de cantera blaugrana, ofreció hace apenas unos días donde afirmaba que lo mejor para Puig era buscar una salida del club en forma de cesión ante el overbooking de jugadores que se producía en el centro del campo del primer equipo.

Sobre estas declaraciones del que fuera ariete azulgrana, Puig ha preferido no opinar, aunque si le lanza un dardo al holandés: "Kluivert conmigo no ha hablado. También está Abidal, que está por encima y creo que es con quien hay que hablar de estos temas porque es quien lleva al Barça B"

El Betis, con la intención de fichar hasta dos mediocentros este próximo mercado invernal, sigue muy de cerca la situación de Puig, con quien ya contactó el pasado verano para abordar un posible fichaje. De momento, el futbolista sigue sin contar con minutos en el primer equipo, una situación muy parecida a la del otro canterano blaugrana Carles Aleñá, quien también se encuentra en la terna de jugadores pretendidos por los verdiblancos.