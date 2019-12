Joaquín: "Sería un orgullo ser presidente del Betis"

Joaquín Sánchez, capitán y leyenda del Betis, pasó en la noche de ayer por los micrófonos de El Larguero para hablar del momento actual del equipo verdiblanco, los rumores de la vuelta de Setién y sus planes de futuro, donde no descarta nada aunque tiene claro que, ahora mismo, lo que más le llama es tener un programa propio en televisión.

Con contrato hasta junio de 2020, el gaditano no tiene muy claro sus planes de futuro: "Tengo un cacao en la cabeza... ya verás que cuando me retiro no me llama nadie". Ante las diversas opciones que los diferentes compañeros van nombrando, Joaquín se ve en un futuro a corto plazo en la televisión: "Me gusta mucho, y me veo haciendo algo propio, diferente, donde la gente se sienta identificada". Si bien descarta la opción de entrenar "ahora mismo", la posibilidad de ser presidente de la entidad verdiblanca sería "todo un orgullo y un privilegio" aunque reconoce que sería algo que podría plantearse mucho más adelante.

El '17' afirma que ha sido "un principio muy movidito" donde a los de Heliópolis les "ha pasado de todo". "Nos han faltado muchas cosas, no encontrábamos esa idea de juego que el entrenador trabajaba. Afortunadamente llevamos dos partidos muy buenos y hemos conseguido cambiarle la cara al equipo".

Cuestionado sobre los rumores de salida de Rubi por los malos resultados, Joaquín confirma que han pasado "semanas complicadas, especialmente de puertas hacia dentro". El del puerto admite que el equipo ha dado "lo máximo por el entrenador" y se han esforzado para que "se sienta a gusto", pero que en muchas ocasiones se han temido "lo peor".

Al surgir el nombre de Quique Setién, el capitán verdiblanco reconoce que "es normal que se hable de él" ya que "ha dejado una semilla muy fuerte en la plantilla, implantó una filosofía e idea de juego donde los jugadores se sentían partícipes y felices. Ha dejado una huella imborrable". A pesar de ello, la plantilla entiende que en el mundo el fútbol "un día estás aquí y al siguiente no".

Junto a los diversos periodistas que se daban lugar en el programa, Iturralde González, ex árbitro de Primera división, se encontraba presente y no dejó escapar la ocasión para contar una divertida anécdota del extremo. Durante un Valencia - Barcelona en Mestalla, Joaquín se acercó al colegiado durante un córner y le preguntó que si este estaba casado. Iturralde, ante la extrañeza de la pregunta, responde que no, a lo que el entonces jugador del Valencia le aconseja: "pues no te cases". "Lo veía muy nervioso y quería relajarlo" relata el '17' entre risas. "Imagínate que hay un penalti en ese momento, no lo habría visto" sentencia el árbitro.