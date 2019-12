Guido Rodríguez: "¿El Betis? Hasta que no acabe el torneo..."

Hace mucho ya que el Real Betis sigue a Guido Rodríguez (25), excompañero de Diego Lainez al que el América trata por todos los medios de renovar y que, de hacerlo, sería con una cláusula que no superase los 10 millones de dólares y que, por tanto, no le impidiese poder cumplir su gran deseo: dar el salto a Europa.

El internacional argentino ha sido cuestionado en México por este asunto y también, concretamente, por el interés verdiblanco: "Qué mejor que salir campeón.La verdad es que me parece que demuestro al grupo, a todos, aunque en especial a mis compañeros, que no estoy pensando en los más absoluto en irme. Estoy pensando en descansar y en los partidos que quedan".

Respecto al cacareado interés del Betis, dijo que se le va "la cabeza" cuando piensa "en esos temas". "Son temas de representantes. Si yo pienso en eso, no rindo. Hasta que no acabe el torneo, no me meto".

El América no está muy convencido de que Guido vaya a seguir, por lo que ya le ha echado el ojo a su compatriota Iván Marcone, de Boca Juniors. El Betis, mientras, deberá determinar si lanza sus redes ya en enero sobre el pivote o si espera a verano, cuando quedaría libre.

Mientras, la secretaría técnica heliopolitana está tanteando otras opciones, como la de Palhinha, cedido por el Sporting de Portugal en el de Braga. En el Villamarín buscan dos mediocentros, uno de corte más ofensivo y otro más creatido, dado que la fecha de regreso de William Carvalho es toda una incógnita.