Joaquín sueña con volver a la selección: "Si fueron Aduriz y Villa... por qué no"

El 'hat-trick' conseguido por el bético Joaquín Sánchez ante el Athletic Club no ha sido más que la punta del iceberg. Un ejemplo más de la segunda juventud que vive el portuense de nuevo como bético, después de que volviera a Heliópolis, su 'casa', con 34 años. Y ya cuenta 38, afrontando su último año de un contrato que presumiblemente renovará, como mínimo, por una temporada más.



Todos, absolutamente todos, han sucumbido ante los encantos del capitán verdiblanco, quien ha demostrado ser mucho más que sus chistes. Ejemplo de sacrificio, esfuerzo y profesionalidad, lo que no está reñido con la alegría que siempre refleja el bético con su sonrisa. Por eso, LaLiga, a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, ha querido hacerle un guiño, haciendo un juego de palabras con su nombres y acompañándolo de un ingenioso montaje (que ilustra esta noticia): "Es el REY del @RealBetis. ¡Se llama 'JoaKing!".





Y el 'king', el rey verdiblanco, tieneen lo que se resiste a ser el tramo final de su carrera como profesional, pues rayando a tan alto nivel es complicado intuir dónde está el punto final de su carrera. "A lo largo de mi carrera he tenido momentos muy bonitos pero lo que estoy viviendo en estos últimos años es algo diferente. Salir aplaudido, que la gente te reciba en el hotel... Disfruto estando y compitiendo, que en estano es fácil. Sentirtey que seas uno más aportando es lo más maravilloso del mundo", explicóen el programa 'Herrera en Cope', antes de pronunciarse sobre una hipotética vuelta al combinado nacional.Y es que las miras delestán muy altas, tanto como bético como con la 'Roja' con la que sueña despierto volver en alguna ocasión: "Hombre, cuando hablamos de la selección son palabras mayores. Sé que es muy difícil pero estoy ahí. Sigo compitiendo, pero por qué no. Ya tuvieron la suerte en su día de hacerlo jugadores que siguen en activo como, que volvieron a cumplir el sueño. Nunca pierdo la esperanza".Complicado, desde luego, lo tendráen futuras convocatorias, sisigue haciendo lo que consiguió el pasado domingo en el, ante el: "Poquitas veces he sentido lo del otro día. En el minuto 20 ya llevaba tres goles. Pensé, 'es el momento de cambiarme', la sensación fue extraordinaria porque nunca he sido un gran goleador tampoco. Tres goles, en ely ante un equipo poderoso, es inexplicable. Pocas veces la he sentido y la valoraré". Entre risas -no podía ser de otra forma tratándose de Joaquín-, el capitán verdiblanco comentó además quele dijo: "Madre mía, ¿lo vas a marcar todo hoy?".No es para menos, pues con esos tres tantos al conjunto bilbaíno,se convirtió este pasado domingo en el jugador más longevo deen conseguir un 'hat-trick', superando nada más y nada menos que al mito del madridismo, que lo consiguió en 1964, cuando tenía 37 años y 255 días. Eso, y no olvidarse de que esos tres goles sirvieron, además, para darle un importante triunfo a su equipo, unal que coloca a cuatro puntos de, el verdadero objetivo verdiblanco.