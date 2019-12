Haro: "Joaquín está desafiando las leyes de la genética"

El pasado lunes, aprovechando el día festivo en la capital hispalense, el Betis celebró su tradicional almuerzo de Navidad, en el que, como cada año, jugadores de todos los equipos y secciones, técnicos, empleados y directivos se dieron cita, esta vez, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Allí, tras una jornada festiva con distintas actividades en las que participaron desde Haro hasta Gordillo pasando por los jugadores del primer plantel, todos compartieron mesa y mantel.

En el acto, tomaron la palabra Rubi, técnico del primer equipo, que, además de animar a las secciones de baloncesto y fútbol femenino, en sendas situaciones delicadas en sus respectivas competiciones, invitó a los más pequeños a seguir peleando por sus sueños. "Es un orgullo estar aquí con toda la familia bética, empleados, trabajadores y sobre todo los peques, que sois el futuro del Betis. No dejéis de querer el escudo y de pelear por ser como estos que están aquí -refiriéndose a los 'mayores'-. Os deseo una feliz Navidad y un mensaje especial para el Coosur Betis y al Fútbol Femenino, que seguro que saldremos todos adelante juntos".

En representación de los jugadores, tomó la palaba Joaquín, quien bromeó asegurando que iba a ser "breve porque la noche había sido complicada", en relación a la celebración por su 'hat-trick' ante el Athletic. "Me enorgullece ser parte de esta familia bética, de haber disfrutado durante tantos años de esta profesión sintiéndome importante dentro de una familia tan grande, y ojalá todos podáis cumplir el día de mañana el sueño que todos nosotros hemos cumplido. Quería dar las gracias a mis compañeros, porque ayer me hicieron vivir un día especial, por tener el grupo que tenemos, no sólo de jugadores, también de cuerpo técnico, de trabajadores, masajistas, utilleros... Sin ellos, no sería posible hacer el trabajo que hacemos. Muchas felicidades y viva el Betis", dijo el capitán.

Por último, el presidente Ángel Haro, aprovechando su presencia, puso como ejemplo de "compromiso" al portuense, del que aseguró que se "resiste a envejecer". "Para mí y para el consejo es una satisfacción que estemos viviendo este día tan especial. Estas fechas invitan a compartir y a brindar por pasar una buenas fiestas con nuestros seres queridos. Ayer -el referencia al domingo- vivimos un momento importante, conseguimos el tercer triunfo consecutivo, gracias a tres goles de este muchacho que anda por aquí, que se resiste a envejecer y que está desafiando todas las leyes de la genética. Quiero que vean en él una referencia. Es muy difícil estar en el nivel de forma que está él a estas alturas de su carrera y eso es por el esfuerzo y el compromiso que tiene con el club. Quiero tener palabras de aliento para otras secciones, hay que seguir trabajando, ese es el camino y más pronto que tarde llegarán los éxitos. El domingo fue un día importante, pero, al margen de los goles y del trabajo que están haciendo Rubi y su cuerpo técnico, fue importante porque conseguimos que el público vibrara y ese tiene que ser nuestro fin principal, que disfruten los béticos", terminó el empresario villaverdero.