Esto es lo que le costaría al Barça fichar ahora a Emerson

Este 2019 que ya está tocando a su fin ha cambiado la vida a Emerson Aparecido Leite De Souza Junior (14/01/1999, Sao Paulo, Brasil). Hace sólo un año, por estas fechas, el lateral diestro estaba jugando el 'Brasileirao' con el Atlético Mineiro y formaba parte de la selección sub 20 de su país. En enero se cerró su cesión al Betis hasta el final de la temporada 2018/2019, aunque hasta el mes de marzo no pudo ponerse a las órdenes de Quique Setién y a partir del 30 de junio cristalizó un traspaso en coopropiedad que le convertía en futbolista verdiblanco hasta 2021, fecha en la que estaba previsto que se valorase su incorporación al club que posee la otra mitad de sus derechos, un Barcelona que se está planteando la opción de adelantar el fichaje.

Emerson ha conseguido llegar a diciembre con el rol de titular indiscutible para Rubi y con el altísimo estatus que le otorga ser internacional absoluto con la 'Pentacampeona' del mundo desde la fecha FIFA del pasado noviembre y todo ello llamó poderosamente la atención barcelonista. El propio jugador verdiblanco fue quien reveló que la opción de irse al Camp Nou antes de lo previsto inicialmente había sido planteada y que para ello el club culé tendría que compensar al Betis con una penalización prevista en el momento de la redacción de los contratos.

"Quiero decir a mi hijo que un día jugué con Messi", aseguró el brasileño en una entrevista que concedió a 'Mundo Deportivo' el pasado 6 de diciembre. En ella, posó con bufandas y balones con escudos del Barcelona y del Betis y se expresó, quizás, con exceso de sinceridad: "Tengo muy claro que voy a ir al Barça, a jugar para ganar la Champions y otros títulos. Habló mucho con mi representante, que habla con la gente del Barça. Me dicen que lo estoy haciendo muy bien, que siga trabajando así, que puede ser que pronto me vaya al Barcelona. Depende mucho de mi trabajo aquí. Si estoy trabajando bien puede ser que sí, pero primero quiero hacer mi trabajo con el Betis". "Hay una cláusula, pero si me voy allí (antes de 2021), el Barça deberá pagar una multa, que no sé de cuánto es", dijo en su charla con el diario barcelonés.

¿Y de cuánto sería esa multa? Según ha podido saber ESTADIO, la cifra rondaría los tres millones de euros y a ello habría que añadir otra cantidad cercana a los nueve millones (los seis que el Betis adelantó este verano cuando se hizo con la mitad de sus derechos) y una compensación de otros tres kilos en concepto de formación para reconocer la labor de formación del conjunto de Heliópolis, que le brinda un protagonismo mucho menos accesible en el equipo azulgrana; pese a sus consabidos problemas en el lateral derecho, donde sólo Sergi Roberto gusta a Ernesto Valverde, pues Nelson Semedo no acaba de explotar.

Es decir, que en el supuesto caso de que el Barcelona se le lleve antes de junio de 2021, el Betis tendría asegurado multiplicar por dos la inversión en este joven futbolista de 20 años a quien la web especializada Transfermarkt le da una altísima subida de su valor de mercado.

Cuando acabó la 18/19 le daba una tasación de tres millones de euros, pero una vez arrancó la 19/20 (en septiembre) le subió hasta los seis y ahora comienza 2020 con un precio de mercado de 15 millones, la cifra más alta de su incipiente carrera y que le convierte en el octavo jugador del Betis más valioso.