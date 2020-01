El Espanyol apunta a Tello

Como ha informado este diario, a Cristian Tello no le faltan pretendientes, pero el catalán, en principio, no tiene pensando moverse del Betis en enero.

Rubi cuenta con él, pese a que no le ha dado muchos minutos, y el ex del Barça considera que llegará su oportunidad, pues no abundan en la plantilla los jugadores de desborde. Es más, no se descarta que pueda llegar alguno en el mercado invernal.

Si esto es así, Tello podría replantearse su situación, apuntando la Cope el interés del RCD Espanyol, donde se formó, y que busca varios refuerzos para, de la mano de Abelardo, tratar de dar un giro radical en la segunda vuelta y lograr la salvación. En principio, la fórmula que desearían los pericos sería la de una cesión.