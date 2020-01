Desde México aseguran que "el Betis no es equipo para Guido"

El interés del Betis sobre Guido Rodríguez está suscitando una gran polémica en México. Los aficionados del América no quieren perder al jugador referente de las Águilas, mientras que diversos periodistas del país aseguran que, en estos momentos, es el jugador más determinante y diferencial de la liga, por lo que su marcha sería todo un varapalo para esta.

En esta tesitura, diversos periodistas de Fox Sport México aseguraron durante una tertulia que "el Betis no era equipo para Guido" y que tampoco era "una buena opción" para jugar en Europa, puesto que los verdiblancos "no juegan Champions League" y que "no es más equipo que el América".

"No lo viene a buscar el Manchester United, lo viene a buscar el Betis" afirmaba otro integrante de la mesa, quien aseguró que los verdiblancos habían ofrecido seis millones de dólares (cinco millones de euros) por él, tal y como contamos en ESTADIO hace unos días, y que la oferta se encontraba muy lejos de las aspiraciones del equipo mexicano, pues estos ya sacaron 16 millones de dólares por Diego Lainez al equipo de La Palmera.

"Si ya pagaron esta cantidad por Lainez, que aún no está compitiendo sino que está en proceso de ello, ¿cuánto tendrían que pagar el Betis por Guido Rodríguez? ¿18 millones? ¿20 millones? No hay uno como Guido en el Betis, y este tiene capacidad para ir a un equipo más competitivo" continuaban afirmando.

Si bien no todos los presentes compartían estas afirmaciones, algunos se escudaban en la presencia de los mexicanos Guardado, capitán de la selección azteca, y Lainez para defender la calidad del planter bético. "Guardado es el capitán del equipo" aseguraban "Es un buen conjunto de media tabla y competitivo".

Lo que queda claro ante toda esta situación es que la salida de Guido Rodríguez no va a ser una operación sencilla para la cúpula verdiblanca, pues con un contrato que expira en seis meses desde el Betis son conocedores de que el América debe vender al futbolista durante este mes de enero para no arriesgarse a perderlo sin beneficio alguno en el próximo verano.