Los lectores de ED le ponen nota al Betis: La primera vuelta no da para aprobar

En Betis no ha conseguido el aprobado en la primera vuelta. Lince

Con el empate a uno frente al Alavés, en Mendizorroza, el Real Betis Balompié de Rubi puso punto final a la primera vuelta de LaLiga, la cual llega a su fin con un sabor agridulce. En la zona media de la tabla, los de Heliópolis están en la decimotercera posición de la tabla, con 24 puntos en su casillero particular.

Un pobre bagaje, el de esta primera mitad de la temporada, en la que el Betis ha conseguido seis victorias, seis empates y siete derrotas, siendo 26 los goles a favor y 32 en contra; o lo que es lo mismo, un balance negativo de -6 goles. Un rendimiento claramente mejorable que meses atrás puso en entredicho la continuidad de Rubi, quien finalmente supo imponerse a los 'match balls' que se le presentaron, reconduciendo su situación en Heliópolis.

En las últimas nueve jornadas, sin ir más lejos, los de Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi' sólo han perdido dos encuentros, habiendo caído en cinco durante los diez primeros partidos de la temporada. Un camino irregular que la comisión deportiva verdiblanca intentará solucionar en este mercado de invierno, con la llegada de Carles Aleñá, en préstamo, sin opción de compra, hasta final de temporada, un pivote (Guido Rodríguez) y algún posible refuerzo para el ataque, que son las incorporaciones que se contemplan para este mercado de enero.

Por líneas, el Betis de Rubi ha gozado de una fragilidad defensiva que ha empujado al técnico catalán a volver a los tres centrales que ya instauró Setién hace dos temporadas, habiéndose echado en falta, también, los goles de un Borja Iglesias que el pasado verano fue el fichaje más caro del club.

Destacada ha sido también la actuación de un Nabil Fekir al que las molestias físicas no le han permitido gozar de toda de la continuidad sobre el campo que desearía, algo que, sin embargo, no le ha impedido al internacional galo de ser uno de los pilares fundamentales del actual Betis. Brillante, sin duda alguna, ha sido la actuación hasta la fecha del capitán Joaquín Sánchez, quien vive una segunda juventud como bético que le ha servido para renovar por una temporada más con el Betis.

Argumentos, sin duda, de todo tipo, para sacar diferentes conclusiones de un Betis de Rubi que como equipo, quizá, no ha gozado del rendimiento que se le presuponía a comienzo de temporada, pero que por líneas o en posiciones concretas ha dado un nivel más que aceptable. Por ello, ESTADIO Deportivo ha tenido en consideración pulsar cuál es la opinión del beticismo al respecto. Y como era de esperar, la grada del Benito Villamarín lo tiene claro, otorgándole un suspenso a la primera vuelta del Real Betis Balompié.

Concretamente, un 56% de los encuestados se han decantado por dicha opción, siendo un 34% de los béticos consultados los que, sin embargo, le dan un suficiente. La ligera mejoría demostrada en el tramo final de la primera vuelta, por tanto, habría sido suficiente para ello. Algo que, sin embargo, es más que suficiente para otros. El 8% más optimista, por su parte, opta por darle un bien a la primera vuelta de un Rubi que sigue aspirando a Europa en esta segunda mitad de la temporada. Una ardua tarea que pasa por hacer una segunda vuelta prácticamente de Champions, de ahí que en Heliópolis lo tengan claro y en este mes de enero estén dispuestos a reforzarse, habiendo llegado ya el azulgrana Carles Aleñá a préstamo.

Portería

Joel Robles es el dueño indiscutible de la portería verdiblanca, después de que el joven Dani Martín haya demostrado ser todavía un proyecto de futuro. Por ello, un 36% de los consultados opta por el aprobado raspado para la gestión de la portería, mientras que el 33% se decanta por el bien. El 12% le da un notable.

Defensa

La defensa ha sido una de las líneas más frágiles del Betis durante esta primera mitad de la temporada, habiéndose visto obligado Rubi a optar por la línea de tres centrales que utilizaba el Betis de Setién. De ahí que no sea de extrañar que el 65% de los béticos consultados hayan optado por suspender a la defensa.

Centro del campo

El centro del campo del Betis es, quizá, la línea mejor valorada por los béticos, habiendo mimbres suficientes para estar contentos, al menos en lo que a individualidades se refiere. De ahí que no sea de extrañar que el 36% lo apruebe, otorgándole un bien otro 31%. Quienes acostumbran a ver el vaso medio lleno optan por un notable (8%), mientras que los más exigentes (24%) se decantan por el suspenso de la medular.

Delantera

El Betis de Rubi ha llegado al ecuador de la temporada con un balance de goles negativo, a pesar de haber recuperado para la causa al canterano Loren Morón, quien el paso verano bien pudo cambiar de aires. Menos positivo ha sido el rendimiento hasta la fecha del otro delantero, Borja Iglesias. El ex del Espanyol fue el fichaje más caro del Betis el pasado verano y tan sólo ha visto portería en dos ocasiones como bético. Por ello, un 38% de los consultados por ED suspende el trabajo de la delantera, aprobándolo el 33%. El bien se lleva un 22%, mientras que los más irónicos le ceden el 7% restante a una calificación por encima del notable.

Rubi



Tras clasificar sobre la bocina al Espanyol para la Europa League, Rubi decidió cambiar de aires y firmar por un Betis que esta temporada no competirá en Europa. Una trayectoria en Heliópolis que, sin embargo, no le ha ido al catalán como esperaba, habiendo estado en la picota hace varias semanas. Por ello, más de la mitad de los consultados no tienen duda en catalogar como suspenso el trabajo de Rubi hasta la fecha (54%).



El beneficio de la duda del 46% restante, por tanto, tendrá que ganárselo ahora el técnico catalán, estando obligado a plasmar una segunda vuelta de Champions, prácticamente, si quiere conseguir darle la vuelta a la situación y meterse en el objetivo.