Rubi, sobre las rotaciones en Copa, Guido, Carvalho...

En un fin de semana atípico, el Betis visitará mañana al Portugalete (16:00 horas) para dirimir, a partido único, la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Un partido a cara o cruz que los verdiblancos afrontan sin un ápice de relajación por la entidad del rival, líder de su grupo en tercera división.

"El equipo ha entrenado esta semana con la misma intensidad que si fuera un partido de Liga. Veo a los jugadores con ganas y sí es cierto que es un partido deferente a los habituales. Hay que salir concentrados desde el minto uno, ir a por la eliminatoria e intentar que no nos sorprendan y que no se nos haga un partido largo. Queremos pasar como sea y nos tenemos que adaptar al terreo de juego y a sus dimensiones", ha reflexionado al respecto Joan Frances Ferrer, Rubi, en la rueda de prensa previa al encuentro.

De cara al mismo, el entrenador verdiblanco anunció que no se verá un equipo plagado de suplentes, como sucedió con el Anotniano en la anterior rondad, anunciado que realizará una mezcla con sus titulares, síntoma de que se toma muy en serio el choque: "Va a haber muchas menos rotaciones seguro. Desde ya, para nosotros es igual de importante LaLiga que la Copa. Si pasamos, mi respuesta y la importancia va a ser la misma ante la Real Sociedad que en el siguiente partido de Copa la semana siguiente".

Los excensos de confianza, por tanto, están descartados: "La actitud de mis jugadores no me preocupa nada porque sé que vamos a salir a tope, con ganas de pasar. Les estamos apretando para salir con la máxima intensidad posible y ellos saben que defienden nuestro escudo y que pueden cambiar su situación o no con su rendimiento. A partir de ahí, sabemos que el rival va a jugar con una ilusión desbordada".

Y es que, tras alcanzar la pasada campaña las semifinales del torneo, en Heliópolis hay muchas ilusiones puestas en esta Copa, si bien Rubi aclara que no le han transmitido una especial motivación desde las altas esferas: "No me han dicho nada desde el club, pero porque es algo que tenemos asumidos todos. Todos tenemos claro que hay que llegar en todo lo que disputemos lo más arriba posible".

Por otro lado, el catalán se refirió al hecho de que Aleñá haya tenido que cerrar su cuenta de Twiter tras recibir numerosos insultos por unas declaraciones sobre su beticismo y el eterno rival: "No soy una persona mucho de redes y me han informado de ello, pero como conozco al futbolista, estoy seguro de que lo que haya hecho ha sido sin mala intención. Me ha pillado un poco por sorpresa todo el revuelo que se ha montado".

Asimismo, Rubo se refirió a otros temas de la actualidad:

La vuelta de Carvalho: "Las expectativas me las van confirmando los médicos día a día. Pensamos que a final de mes puede estar disponible si no hay un retroceso en su recuperación. Aún le queda, pero las cosas van bien".

Guido Rodríguez: "Tenemos a dos personas trabajando allí, pero no está cerrado y siguen intentando cerrar esa incorporación. Tampoco me informarán hasta el final".

El 'caso Víctor Sánchez del Amo': "Hay que tener un máximo respeto por la privacidad de las personas. Le muestro me apoyo a él y a su familia porque está siendo víctima de una extorsión y siempre hay gente mala intentando utilizar a las personas".