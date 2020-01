El fichaje de Guido Rodríguez enriquece el libreto táctico de Rubi

Se ha resistido Rubi a utilizar la línea de tres centrales en el Betis, aunque los resultados han corroborado la mejoría verdiblanca con el cambio de sistema. Sin embargo, el técnico siempre ha defendido que nada es innegociable para él y su predilección por un sistema con cuatro atrás a lo largo de su carrera es evidente.

En el cambio a tres centrales tuvo mucho que ver la lesión de William Carvalho y en la posible vuelta a su idea primigenia también influirá mucho el fichaje de Guido Rodríguez.

El internacional argentino aportará riqueza al libreto táctico de Rubi, quien en ausencia de un pivote clásico ha tenido que inventar soluciones y utilizar ahí a jugadores como Bartra, Canales o Guardado, más preparados para otras labores. El fichaje de Guido debe ayudar a corregir los problemas del Betis por el carril central en fase defensiva y librar a los jugadores de más talento de ese trabajo más gris que asumirá el ex de América.

Está por ver cuánto tardará en agarrar la camiseta de titular y no hay que descatarlo del once ya para el choque ante la Real Sociedad, pero en cuanto lo haga lo lógico será pasar a un esquema de cuatro atrás -Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno serían los que partirían con el cartel de titulares-, con Guido en el ancla, Canales como fijo a su lado y Aleñá y Guardado dispuntando el otro puesto de interior a la espera del regreso de William Carvalho, que jugaría más adelantado, como en Portugal. Joaquín, Fekir y uno de los delanteros centros -Borja o Loren- terminarían de formar el once tipo.

Para Rubi, lo importante es que ahora podrá elegir qué es lo que piensa que es mejor para el equipo y no estará obligado a utilizar un sistema por la confección de la plantilla, sino por sus convicciones.