Capi, sobre la continuidad de Rubi: "No creo que se vaya a prescindir del entrenador"

El Real Betis afronta un compromiso de alta importancia este próximo viernes frente al Mallorca. Los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' necesitan los tres puntos para mantener opciones de disputar por plazas europeas a final de temporada, aún más si cabe teniendo en cuenta que los próximos compromisos serán ante el Valencia en Mestalla, el Real Madrid en el Villamarín y el derbi del Sánchez Pizjuán.

Por el contrario, una derrota colocaría a los béticos en una situación muy comprometida, donde se encontraría más cerca de los puestos de descenso que de los europeos, y la continuidad de su entrenador, a quien ya se le ha comenzado a buscar sustituto para la próxima temporada, podría ponerse en entredicho mucho antes de lo esperado.

Quien confía en la continuidad del catalán es el ex jugador del Real Betis Capi, quien acudió en la noche de ayer al Chiringuito de Mega para afirmar que no tiene en mente que se produzca un cambio al frente del banquillo pase lo que pase el viernes. "No creo que vayan a echar a Rubi. No pienso que en estos momentos vaya a prescindir del entrenador si no hay un resultado positivo. Pero sí es verdad que la temporada y la dinámica del Betis no están siendo nada buenas".

Cuestionado sobre la situación del entorno verdiblanco, Capi reconoció que existe "bastante preocupación", no solo por no alcanzar los objetivos marcados por el equipo de La Palmera a principios de temporada "que era el de jugar Europa", sino por la "dinámica en general" que lleva el equipo en "las últimas semanas". "El Betis ahora se encuentra en tierra de nadie, pero si el Mallorca ganase, el equipo se colocaría cerca del descenso".

El ex futbolista entiende que "partidos como el del Mallorca son los que hay que ganar" para traer calma y tratar de acercarse a los objetivos marcados, aunque advierte de que no será un encuentro sencillo, ya que estos partidos tienen a "atascarse y después todo se complica". "Luego hay que jugar contra Valencia, Real Madrid y Sevilla, el equipo puede meterse en una dinámica muy complicada".

Actualmente, el Betis ocupa la decimosegunda posición de la tabla con 29 puntos, nueve menos que el Villareal, quien marca las posiciones europeas. Sin embargo, esta distancia podría aumentar hasta los 11, ya que la Real Sociedad, actualmente con 38 puntos, cuenta con un encuentro menos por el aplazamiento de su encuentro ante el Eibar por la contaminación del aire tras un incendio en un vertedero cercano al estadio de Ipurúa, por lo que lograr la victoria ante los bermellones es casi una obligación para el cuadro de Heliópolis.