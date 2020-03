La asignatura pendiente de Joel Robles

La crisis del coronavirus, declarada pandemia, ha centrado la atención del mundo del fútbol, el cual se encuentra en jaque. El aplazamiento, por ahora, de las dos próximas jornadas de LaLiga y de las competiciones internacionales ha frenado el discurrir lógico de los equipos, entre ellos un Real Betis Balompié que hasta la fecha preparaba con relativa normalidad el derbi del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla FC. Un duelo de rivalidad cainita que, en primera instancia, estaba previsto disputarse a puerta cerrada.

La semana de trabajo empezó de la mejor forma posible, después de ganarle el Betis al Real Madrid por 2-1 el pasado fin de semana en el Benito Villamarín. Una cita en la que el guardameta verdiblanco Joel Robles no pudo dejar la portería a cero, viendo cómo Benzema consiguió igualar desde los once metros la ventaja inicial de los béticos, que se habían adelantado por medio del brasileño Sidnei.

Y es que esa, quizá, es la principal asignatura pendiente de Joel Robles como guardameta. El getafense, de hecho, no ha conseguido hasta la fecha detener ni uno de los once lanzamientos de penalti que le han tirado como bético, diez en LaLiga y uno en la Europa League, recogiendo siempre el balón de entre las redes. Su último penalti detenido, sin ir más lejos, fue en 2017, defendiendo la portería del Everton. En concreto, un lanzamiento del Papu Gómez desde los once metros durante un partido de la Europa League correspondiente a la fase de grupos de la temporada 17/18. Pese a ello, los ingleses acabarían perdiendo por 1-5, por lo que se actuación en la pena máxima tampoco sirvió de mucho.

Desde entonces, una pena máxima de Hatem Ben Arfa en Europa League, durante el 3-3 de dieciseisavos de final de la Europa League de la temporada pasada, y otros diez penaltis encajados en LaLiga. Uno la temporada pasada, obra de Juanpi Añor durante un Betis-Huesca que los verdiblancos, dirigidos por el cántabro Quique Setién, acabaron venciendo por 2-1.

Esta temporada, otros nueve penaltis señalados en contra y todos han acabado en gol. El último, este pasado fin de semana, ante el Real Madrid, obra de Benzema. Antes, por orden cronológico: Jaime Mata (Betis 1-1 Getafe), Cazorla (Villarreal 5-1 Betis), Orellana (Betis 1-1 Eibar), Aspas (Betis 2-1 Celta), Lago Júnior (Betis 1-2 Mallorca), Iñaki Williams (Betis 3-2 Athletic Club), Ángel Rodríguez (Getafe 1-0 Betis) y Orellana (Eibar 1-1 Betis).

Antes de su última pena máxima detenida, con el Everton, el hoy bético Joel Robles tan sólo había conseguido detener otras tres penas máximas como profesional: dos con el Everton y una con el Rayo, durante la 11/12.

Tras la marcha de Pau López a la Roma el pasado verano, la comisión deportiva del Betis apostó esta temporada por el getafense Joel Robles como principal referencia bajo palos para la 19/20, incorporando a la disciplina verdiblanca a un joven Dani Martín por el que se hizo un desembolso considerable, aunque no ha conseguido estar a la altura cuando ha sido requerido a lo largo de la temporada.

Eso, unido a las ciertas dudas que ha generado Joel en ciertos compases de la temporada, ha empujado al Betis a reforzarse en la portería el próximo verano, trabajando la comisión deportiva ya en ello.