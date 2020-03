Aitor Fernández sabe que está en la lista del Betis

El Real Betis se prepara para remodelar el centro del campo o los laterales de cara a la próxima temporada, aunque se tratan de dos puestos que dependen de muchos factores aún por descubrir. Sin embargo, la más clara de todas las gestiones que tienen en marcha en las oficinas del Benito Villamarín es la de reforzar la portería con un competidor de mayor nivel para Joel Robles y la probable cesión de Dani Martín.

Como ya viene informando ESTADIO, los portugueses Rui Silva (Granada CF) y José Sá (del Olympiacos) son los mejor colocados en una lista en la que se contemplan opciones como el regreso de Adán (Atlético de Madrid) o una inversión por Fernando Pacheco (Deportivo Alavés) o Aitor Fernández (Levante UD), al que incluyen en la agenda bética desde Valencia sin que el cancerbero vasco lo desmienta.

La emisora local de la Cadena Ser preguntó a Aitor por el interés del cuadro verdiblanco, del Athletic y de la Real Sociedad en hacerse con sus servicios el próximo curso, algo que el portero que más para de toda LaLiga no negó.

Eso sí, salió de esta pregunta comprometida mostrando su fidelidad al club granota, en el que se ha asentado y se ha consolidado como uno de los metas españoles más solventes y espectaculares. "Estoy muy feliz aquí. Me siento orgulloso de mi temporada y que haya clubes interesados dice que está siendo buena", manifestó Aitor, que no escondió que le gustaría volver a su tierra algún día: "En algún momento de mi carrera me gustaría volver a mi casa, pues llevo mucho tiempo fuera; pero no sé si es el momento, hay que valorar muchas cosas".

El de Arrasate, con contrato en Orriols hasta 2023 y una cláusula de 23 millones, ya sonó para el Betis cuando era el portero del CD Numancia, club que le vendió al Levante por un millón en julio de 2018.