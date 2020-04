Un ahorro de hasta 10 millones para el Betis

El pasado miércoles 1 de abril, el Betis hacía oficial el acuerdo alcanzado con su plantilla, 'staff' técnico y cuerpo de los ejecutivos para paliar con una rebaja salarial las pérdidas que está produciendo el parón de la actividad relacionada con el fútbol, especialmente por la merma de ingresos por televisión, taquillas y venta de merchandising. La medida evitaba, de esta forma, la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que habría afectado a los 430 trabajadores de la entidad. Ahora, sólo se tocan los sueldos de los que más cobran, un gesto que ha sido bien valorado con todos los que componen la amplia familia verdiblanca.

El comunicado de la entidad y las posteriores valoraciones tanto de Ángel Haro y José Miguel López Catalán (máximos dirigentes, a los que, por cierto, no afecta el recorte al no recibir un sueldo por su labor) como de los cuatro capitanes (Joaquín, Guardado, Mandi y Javi García) se centraron en destacar el ejercicio de responsabilidad y solidaridad de los profesionales heliopolitanos, poniendo siempre en valor la sostenibilidad de la sociedad y entendiendo el duro momento por el que atraviesa la economía española, también en el fútbol. Además, se conocía el recorte máximo, del 15%, pero no los detalles de los otros dos escenarios que se han tenido en cuenta.

En su edición de hoy, Marca cifraba en 10 millones de euros el ahorro para el Betis en caso de que LaLiga no se reanude y haya que aplicar ese tope máximo en el tijeretazo a los emolumentos. De volver el fútbol pero a puerta cerrado, el pacto estipula una rebaja salarial del 5%, que ingresaría unos 3,3 en las arcas generales, mientras que, de recuperarse la normalidad, el recorte sería del 2% (unos 1,3 kilos).

Así se manejan otros clubes

Aunque LaLiga ha recomendado a los clubes de Primera y Segunda división que apliquen el ERTE como mejor herramienta para torear esta crisis, al no alcanzar un acuerdo global con la AFE parecido al que sí se llegó rápidamente en la Bundesliga (donde las plantillas han aceptado una rebaja salarial del 20% para aliviar a las entidades), cada uno está recorriendo el camino a su modo.

Por ejemplo, los mal llamados 'grandes' suelen tener menos prisa que el resto, ya que, si bien pagan salarios más altos y pierden más por televisión y taquillas, suelen abonar las fichas en doce mensualidades normalitas y dos pagas extras, en Navidad y verano, con el grueso de los ingresos, por lo que prefieren negociar un recorte en uno de esos dos 'pellizcos' más onerosos.

No obstante, los hay que encuentran más facilidades, como la Juventus, cuyo acuerdo con su plantilla va a suponerle un ahorro de alrededor de 90 millones de euros. También quien no se entretiene y prefiere ingresos inmediatos, como el Barcelona, que aplica un pseudo ERTE del 70% que, durante lo que dure esta tesitura, le permitirá dejar en casa unos 16 millones al mes.