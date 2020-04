Éder Sarabia, sobre Joaquín, Fabián, el incidente del Bernabéu...

Éder Sarabía, mano derecha de Quique Setién, se ha referido en una charla en Instagram con el extenista Alex Corretja, a varios nombres propios de su presente y su pasado más reciente, desde Messi hasta Joaquín, pasando por Canales o un Fabián al que no le pierden de vista en Barcelona.

En cuanto al portuense, el ayudante de Setién señaló que es "un fenónemo", y se deshizo en elogios hacia el portuense. "A su manera, es un tío increíble. En un vestuario siempre tiene la palabra correcta para el momento correcto. Cuando las cosas van mal es el primero que está para currar. Luego tiene ese arte para ser gracioso. Yo le decía que es el único jugador del mundo que se puede permitir hacer algunas de las cosas que hace"

También confesó el técnico bilbaíno que es aficionado a guardar camisetas de los jugadores a los que se ha enfrentado y que guarda con especial cariño algunas en particular. "Me gusta tener camisetas de jugadores. Cuando jugamos en Nápoles me llevé la de Fabián, pero también tengo la del bético Sergio Canales y la de Januzaj, de la Real Sociedad". El hecho de pedirle la camiseta a Fabián no parece un detalle menor cuando el jugador del Nápoles es noticia desde hace semanas por estar en el punto de mira de los dos grandes de la Liga, el Barça y el Real Madrid.

Al astro argentino, Leo Messi, lo calificó como "el mejor futbolista de todos los tiempos y a lo mejor el mejor deportista también". "Es increíble en todos los sentidos, el conocimiento del juego que tiene, cómo ejecuta... es una barbaridad. Es un privilegio", reconocía Sarabia, que no rehuyó a hablar del incidente en el Bernabéu, en el que fue captado por algunas cámaras criticando el juego de algunos jugadores de su propio equipo. "Es verdad que hacia fuera generó mucho ruido lo que pasó, pero hacia dentro no fue ni una décima parte. Hay ciertas cosas que hay que cambiar, controlar y mejorar como en todo trabajo. A nivel de la calle sí noté que me conocían más", reconoció.

Por último, negó que la relación con los futbolistas se hubiera deteriorado después de eso. "Tenemos una muy buena relación con los futbolistas y hemos encajado muy bien con ellos, al igual que ellos con nosotros. Nos estamos preparando fuerte para la vuelta y tenemos muchas ganas de que esto suceda para volver a luchar por los títulos con ellos", apuntó.