Alfonso y la mítica anécdota del cubo de basura

Si de algo sabe Alfonso Pérez es de jugar al fútbol, algo que hacía bastante bien y que demostró en equipos como el Betis, el Real Madrid o el Barcelona. Por ello, se atreve a apuntar las consecuencias que tendrá para los jugadores este parón por la crisis del coronavirus. "Sobre todo la inactividad, la pérdida de forma, la pérdida de masa muscular€ El hecho de estar tanto tiempo en casa conlleva todo esto. Es una situación anómala, fuera de lo normal, porque normalmente en periodo vacacional un futbolista puede salir a correr, a nadar o a realizar cualquier otro tipo de actividad deportiva que le pueda servir para mantenerse en forma. Las circunstancias en las que estamos hoy hacen muy difícil que un futbolista pueda estar en forma, aunque tengan un gimnasio en casa", declaraba el exdelantero verdiblanco en una entrevista para Betis.mobi en la que recordó una de las anécdotas más comentadas del vestuario, desvelada hace unos años por Dani Martín, en la que se conjugaban varios elementos curiosos como un cubo de basura, el propio Alfonso y Lorenzo Serra Ferrer.

"Por aquel entonces había muy buen ambiente en el vestuario. Él (Joaquín) lo exagera un poco, evidentemente (risas). No me metieron ellos, me metí yo haciendo el tonto; lo que sí hicieron luego Joaquín, Rivas, Varela y compañía fue coger el cubo y subirme en la estantería. Estábamos de cachondeo en el vestuario hasta que entró Lorenzo Serra Ferrer. Yo estaba con los pies metidos ahí y no podía casi ni moverme. La verdad es que fueron momentos de mucha risa€", rememoraba el 'Mago de las Botas Blancas'.

Sobre Joaquín, añadía Alfonso que es todo un emblema del club y que acabará siendo como Gordillo. "El trato de Joaquín siempre ha sido muy bueno. Lo que se ve en la tele es lo que es Joaquín como persona en privado. Una persona simpática, alegre. En definitiva, un buen tipo. Me alegro un montón de todo su éxito, y la verdad es que era un futbolista que por aquel entonces ya prometía bastante. Un poco alocado en aquella época, pero con unas condiciones futbolísticas increíbles, con un cambio de ritmo y una calidad envidiable. Yo lo comparo con Luis Figo, un jugador muy desequilibrante por banda. Ha sido y será un emblema de la historia del Betis y cuando se retire creo que será del estilo de un mito como Rafael Gordillo".

Por último, el getafense, que formó parte de la candidatura opositora a Haro y Catalán de Rafael Salas, confesaba sus motivaciones para encabezar ese proyecto. "Era necesario yo creo hacer una buena gestión a nivel de club, de fichajes, de planificación con gente comprometida. Tienes una masa social importantísima en el mundo, porque hay gente aficionada del Betis en todo el mundo, no sólo en Sevilla, y falta consolidarse bien. El proyecto deportivo tiene que ser intentar que el Betis no baje de los siete primeros puestos en LaLiga. No puedes hacer un año bueno y dos malos, con fracaso tras fracaso. Hay que hacer las cosas bien: un equipo sólido y puntero de LaLiga, y a partir de ahí se irán viendo los resultados", terminaba.