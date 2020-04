La oferta de la Roma a Pedro con la que sí podría competir el Betis

Cuando el Betis tanteó a los agentes de Pedro, tal y como infirmó ESTADIO Deportivo el pasado 3 de abril, sabía que no iba a ser fácil. Pese a su edad (32 años), el tinerfeño no ha perdido un ápice de atractivo en el mercado y su condición de agente libre -acaba contrato con el Chelsea el próximo 30 de junio- le convierte en una pieza atractiva. Equipos de la Premier, que se está pensando si abandonar o no, Italia y Oriente Medio, además del Betis y algún que otro más de LaLiga, han llamado ya al jugador para conocer sus intenciones.

De momento, el que más ventaja lleva de todos es la Roma, quien ya le habría hecho llegar una primera oferta al jugador. Según desvela la Gazzetta dello Sport, el conjunto romano estaría dispuesto a poner sobre la mesa un contrato de tres temporadas a razón de tres millones por año.

En principio, esa ficha estaría lejos de los 5,2 que cobra en el Chelsea el campeón del mundo, pero el club presidido por James Pallotta ha impuesto un nuevo tope salarial neto para los fichajes que lleguen a partir del próximo verano. Las cuentas del club 'giallorossi' se han visto muy comprometidas por el gasto de los últimos años y no se ha visto compensado con resultados deportivos, de ahí que se haya decidido aplicar ese techo para no lastrar más unas las cuentas de un club que, como el resto, sufrirá también los estragos por la crisis económica derivada del coronavirus.

No parece una oferta mareante con la que no pueda competir el Betis. Más problemática podría ser la propuesta de la Lazio, que parece dispuesta a invertir parte de los ingresos que va a recibir por su participación en la Champions en llevarse al tinerfeño para ponerlo a las órdenes de Simone Inzaghi.



Está por ver qué prioriza el jugador, si seguir compitiendo en una Liga de primer nivel o aprovechar sus últimos años de carrera para llenarse los bolsillos en alguna competición menor. En el caso de que se decante por la primera opción, parece evidente, teniendo en cuenta la tesitura internacional, que Pedro tendrá que rebajar sus emolumentos, escenario en el que el Betis sí podría competir.