La Roma tasa a Pau López en 40 millones

Mientras en el Betis se plantean el futuro de su portería de cara al próximo año, en Roma, a donde se marchó Pau López el pasado verano a cambio de 23,5 millones de euros para reclutarlo (en una operación con otro medio kilo en variables y el 50% del pase de Sanabria como incentivo), se frontan las manos.

Y es que, el conjunto romano estudia hacer caja el próximo mercado con el excancerbero verdiblanco, no tanto por la mala praxis del portero gerundense, sino por el interés que ha despertado en varios conjuntos de la Premier League, según 'Calciomercato'.

Así, los 'giallorrossi' lo habrían tasado en unos 40 millones, de los que el Betis no rascará nada, pues no se reservó porcentaje alguno de plusvalía o futuro traspaso. Sí el Espanyol, por el mecanismo de solidaridad.

En esta su primera temporada en Italia, Pau se ha ganado el respeto de críticos y aficionados. Incluso, hace unos días, el mítico exmeta italiano, Walter Zenga, elogió su trabajo en TMW Radio: "Pau López me sorprendió. No es fácil para un potero extranjero confirmarse así a niveles tan altos. No es fácil, además, reemplazar a un 'mostruo sagrado' como Alisson. 'Chapeau' por quienes le eligieron".