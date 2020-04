Setién deja vía libre al Betis para ir a por Riqui Puig

Riqui Puig no ha conseguido convencer a Quique Setién, según ha reconocido el propio técnico del Barcelona, que ha vuelto a defender su firme apuesta por la cantera durante toda su carrera al ser preguntado por qué una de las perlas más prometedoras de La Masía apenas ha tenido oportunidades desde su llegada al banquillo azulgrana.

Sus palabras, tan sinceras como contundentes, dejan vía libre al Betis en su objetivo de hacerse con su cesión. Más que nada porque, si por la cabeza del joven futbolista (20 años) ya rondaba la idea de salir en busca de minutos para foguearse en la elite, después de escuchar a Setién tiene más motivos para estudiar ofertas e intentar, desde fuera, llamar la atención que está claro que no consigue captar desde dentro del club catalán.

"Creo que no soy una persona dudosa respecto a la cantera. He puesto a jugar a los chavales cuando he creído que podía ganar con ellos y cuando pensaba que podían darme mejor rendimiento que los profesionales que tenía. Vengo de la cantera y soy fiel seguidor de la cantera", se reivindicó el cántabro en una entrevista concedida a 'El Transistor' de Onda Cero, donde insistió en su mensaje de que, si Riqui Puig no juega, no es porque no confíe en los jóvenes de la casa, sino porque el canterano -y otros de su generación- no se han ganado aún un sitio en una plantilla de tanto nivel como la del Barça.

"Ninguno de los chavales me ha convencido como para quitar a los titulares", espetó el que fuera entrenador del Betis, argumentando que estar en un club 'top' no ha cambiado su manera de ser: "Soy el mismo que hace dos meses. Claro que me impresionó la llegada al vestuario del Barça, pero creo que he convencido a los jugadores. Estoy en ello".

El talentoso centrocampista de la cantera azulgrana ya fue tentado por el Betis en las dos últimas ventanas de fichajes, especialmente en verano, cuando el talentoso centrocampista declinó salir de la Ciudad Condal, algo de lo que meses después parecía arrepentirse: "Si no tengo minutos tendré que tomar alguna decisión", decía en noviembre, poniéndose así en el escaparate invernal.

Sin embargo, en enero volvió a apostar por quedarse ante la esperanza que le ofrecía la destitución de Ernesto Valverde y la llegada de Setién, que además no tardó en darle bola. Riqui Puig se estrenó con la camiseta del Barça en el Camp Nou el día del debut del cántabro (1-0 ante el Granada, saliendo en la segunda parte con 0-0). "Me ha pedido que sea un jugador atrevido, que presione arriba y no pierda balones. Apuesta por un juego de posición, no atacar tan rápido y tener un poco más el balón. Seguiré como siempre jugando en el B y si lo hago bien y Quique me da oportunidades, lo haré con muchas ganas", explicó tras el partido el canterano culé.

Se las prometía felices el menudo futbolista, que después de aquellos 19 minutos contra el Granada se quedó sin convocar en los dos siguientes, pero tuvo 71' en Copa ante el Ibiza y rascó otros 3' en Liga frente al Levante, el 2 de febrero. Acaba de cerrar el mercado y, casualidad o no, esos fueron sus últimos minutos con el primer equipo. Ese fue un primer mensaje y el segundo lo recibió a través de las ondas radiofónicas. Si el Betis está realmente tan interesado en él, sin duda ahora es el momento más oportuno para intentarlo.