¿Por qué apodan a Borja Iglesias el 'Panda'?

El delantero del Betis Borja Iglesias se ha convertido en uno de los integrantes más activos de la primera plantilla verdiblanca durante el confinamiento que ha traído consigo el coronavirus y la pandemia en la que se ha convertido. El gallego ha dado muestras de que es un amante de los videojuegos, habiendo participado en un sinfín de iniciativas solidarias en las que los eSports han sido el denominador común, así como en otro tanto de entrevistas y conversaciones a través de las redes sociales.

La última de ellas, una divertida entrevista para el programa 'Checking in with€' de BeIN Sports, donde Borja Iglesias pone a prueba su inglés, el cual está ahora intentando mejorar "estudiando en casa". Pese a que apenas se atreve a hablar en la lengua de Shakespeare, el delantero deja patente que entiende perfectamente el idioma y que sólo le hace falta dejar los nervios a un lado y lanzarse a hablar, como así le indica la entrevistadora.

"Para mantenerme en forma, sigo el plan de trabajo que nos envían desde el club e intento adaptar sus ejercicios al espacio que yo tengo en casa", afirma el delantero del Betis al ser cuestionado sobre cómo se prepara para la vuelta durante estos días en casa. Un trabajo que no se antoja del todo sencillo: "Es algo distinto porque lo hacemos todo muy analítico y muy preciso. No hacemos entrenamientos de fútbol realmente, pero sí que trabajamos en cinta estática, también nos han facilitado bicis estáticas para trabajar. Hacemos mucho trabajo de gimnasio; un poco de readaptación y prevención de lesiones".

En la misma línea, cuestionado sobre qué trabajo físico recomienda a los oyentes en tiempos de confinamiento, Borja Iglesias optó "por trabajar un poco el core", pues "es importante". "Ya que tenemos tiempo, pues la verdad es que a veces se nos olvida cuando tenemos que ir rápido".

Al margen de ello, el ariete heliopolitano fue cuestionado también por cómo ocupa su tiempo libre, a la vez que fue retado al dar pataditas a un rollo de papel higiénico, el cual no se le dio del todo bien hasta el tercer intento. "Estoy nervioso", bromeó, excusándose también, entre risas, en que el espacio era "muy pequeño".

"Intento mantenerme entretenido con bastantes cosas. LaLiga Challengue se hizo muy viral; mis compañeros me apoyaron mucho", indica en relación a la iniciativa del caster Ibai Llanos: "Lo pusimos un poco a disposición de todo el equipo, y me eligieron a mí porque sólo me presenté yo (entre risas)".

También explicó el delantero del Betis por qué lo llaman 'Panda': "Cuando jugaba el Celta B empezamos a escuchar mucho la canción de 'Panda', de Desiigner, y empezaron a llamar al equipo 'Panda team'. Como yo era un integrante, pues soy un panda". Ocasión que aprovechó para enseñar el tatuaje de un oso panda que lleva en el tobillo: "Últimamente he leído que los panda comen durante 12 horas al día; me pareció sorprendente".

Antes de concluir su conversación, de enseñar la camiseta que intercambió con Messi, la que aún guarda manchada y sin lavar, o de comenzar a jugar a comparar a sus compañeros de equipo con reconocidos raperos, Borja Iglesias también tuvo oportunidad de recordar su vuelta al RCDE Stadium del Espanyol esta temporada con la elástica del Betis; un encuentro en el que, además, vio portería: "Fue especial porque volví a vivir una experiencia en un estadio en el que disfruté tanto, con muchos de mis compañeros como rivales. Marcar gol fue una sensación extraña. Estaba muy contento por mi equipo y por mí, pero era una situación un tanto extraña por lo que estaba viviendo".

Por último, entre muchas risas, indicó, entre otros, que Fekir sería Snoop Dogg; Joel Robles, Residente; Sergio Canales, Eminem y William Carvalho, The Notorious B.I.G. Más problemas tuvo a la hora de definir a Bartra y a Joaquín, del que dijo que "hay una historia graciosa con él todos los días".