El 'hackeo' a Feddal con la foto del Liverpool.

El central del Real Betis Zou Feddal se ha visto envuelto en la polémica tras sufrir un 'hackeo' de su cuenta de Twitter, como el mismo ha denunciado a través de las redes sociales. Todo comenzaba anoche cuando supuestamente publicabad desde su perfil oficial un fotomontaje en el que vestía la camiseta del Liverpool, club con el que ha sido vinculado en los últimos días.

Sin embargo, minutos después, el propio jugador publicaba un tuit en el que denunciaba que le habían usurpado la cuenta por unos minutos en los que se publicó dicha imagen acompañado de un emoticono lanzando un beso con corazón y la bandera de Marruecos.

"Mi cuenta ha sido hackeada. Lo siento", escribía el central del Betis que para entonces ya habían visto muchos seguidores verdiblancos que le pedían explicaciones. "Si tengo que entrar en detalles... No voy a entrar. Mucho Betis", aclaraba el marroquí.

Sea como fuere, lo que sí parece claro es que el futuro de Feddal está lejos de Heliópolis la próxima temporada. El ex del Alavés finaliza contrato en junio de 2021, por lo que entraría en su último año de vinculación. El Valencia ya intentó ficharlo por la lesión de larga duración de Garay pero no llegó a un acuerdo con el Betis. En Mestalla no se han olvidado de él y pretendientes no le van a faltar este verano.