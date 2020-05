La llave de la planificación del Betis, en manos de Guido Rodríguez

Con el derbi en el horizonte, en el Betis no quieren distracciones. Saben que por ganar el derbi pasan muchas de las opciones del equipo de alcanzar su objetivo o, al menos, de pelearlo en las diez jornadas restantes. Sin embargo, en la dirección deportiva van más allá y han empezado ya a trabajar en la próxima temporada, aún con muchas incógnitas en el aire que no podrán despejarse hasta que no concluya la temporada. Calcular, además, los efectos que tendrá la crisis en el presupuesto determinará en buena medida las operaciones que puedan llevarse a cabo.

Sea como fuere, los rectores verdiblancos trabajan en esos asuntos que podrían facilitarle el trabajo más adelante. Uno de esos temas tiene que ver con Guido Rodríguez. El jugador argentino, que llegó el pasado mes de enero al Betis, inició los trámites para obtener la doble nacionalidad antes incluso de firmar con el Betis. El de Caseros tiene raíces italianas que le permitirían acelerar la consecución de su pasaporte comunitario. Sin embargo, esas gestiones se vieron paralizadas, como casi todo, por la pandemia de la COVID-19. Ahora, que se ha retomado la actividad, también la administrativa, tanto el jugador como su agente están intensificando el trabajo para lograr el documento que permita al Betis liberar una plaza de extracomunitario de cara a la próxima temporada.

De conseguir cerrar todo el papeleo antes de que se inicie la 20/21, que por el momento no tiene fecha, se abriría el abanico de posibilidades para fichar de los heliopolitanos, muy condicionadas en estos momentos por la presencia de Guido, Emerson y el Lainez en el equipo.

Otra de las opciones que baraja el club en el caso de que el pivote argentino no lograse su pasaporte, según apunta Diario de Sevilla, para poder acudir a mercados como el argentino, el brasileño o el mexicano, es ceder a Lainez. Tanto en el cuerpo técnico como en la dirección se tienen muchas esperanzas puestas en el joven azteca, del que consideran que está finalizando con éxito su proceso de maduración y adaptación, pero de no liberar una plaza por medio del pasaporte del argentino, el préstamo de de Villahermosa sería una alternativa viable.



Con todo, parece que parte de la planificación verdiblanca pasa por la consecución del documento que acredite la doble nacionalidad de Guido, algo en lo que trabajan intensamente todas las partes.