Canales y la barbacoa del Sevilla: "Si en el Betis la han hecho, no me han invitado"

Hace una semana varios jugadores del Sevilla (De Jong, Ocampos, Banega y Franco Vázquez) estuvieron en el centro de la polémica por haberse saltado el protocolo de LaLiga tras hacer una barbacoa superando el máximo de diez personas permitidas entonces.

Tras el revuelo, los propios jugadores pidieron perdón a través de las redes sociales y tras dos días entrenando al margen, regresaron al trabajo con sus compañeros. Muchos compañeros del mundo del fútbol criticaron aquella estampa y ayer, el bético Sergio Canales también fue cuestionado por eso en Movistar.

A ocho de disputar el derbi en el Sánchez-Pizjuán, el cántabro admitió que no conoce que de esa situación de haya producido en la plantilla verdiblanca. "Que yo sepa no ha habido barbacoa en el Betis y si la han hecho no me han invitado. Creo que me hubiesen invitado", bromeaba el bético.

Pese a todo, Canales quitó hierro al asunto y destacó que se disculparan tras todo lo acontecido: "Al final son cosas que muchas veces no somos conscientes de la importancia, pero también es muy importante que rápidamente pidieron disculpas y eso habla muy bien de ellos. Hay que tener en cuenta esas cosas también".