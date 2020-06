Un ex del Betis aprende de Rubi y Lopetegui para ser entrenador.

Sólo defendió una temporada la camiseta del Betis. Lastrado por las lesioes, Heiko Westerman disputó 20 encuentros como verdiblanco en la 15/16, si bien guarda muy buenos recuerdos de su paso por un club que le marcó.

Ahora, a sus 36 años, y retirado desde 2018, el que fuese central internacional alemán es técnico asistente de la selección sub 15 germana, al tiempo que sigue formándose para seguir progresando en su incipiente carrera en los banquillos. Y para ello, ha decidido viajar a España, y más concretamente a la capital hispalense, donde ha tomado nota de cerca del trabajo que su realiza en el Betis, se entiende que cuando Rubi aún estaba al frente, y también del que fuese su gran rival en aquella 15/16, un Sevilla FC al que incluso lanzó algún dardo, aprendiendo de este modo también de los métodos de Lopetegui.

"Comencé como entrenador asistente en el equipo sub 17 del Fortuna Düsseldorf, pero siempre estuve en contacto con la DFB (Federación Alemana de Fútbol). Simplemente tengo ganas de trabajar con los mejores, y todos se reúnen en la DFB cuando se trata de fútbol en Alemania Todavía puedo aprender mucho y simplemente vi la oportunidad aquí para poder desarrollarme como entrenador", ha asegurado Westermann en una entrevista con 'ran.de', donde desveló su gira de aprendizaje por nuestro país: "Mientras tanto, por ejemplo, también visité en España al Valencia, el Sevilla FC y el Betis para continuar mi preparación. En realidad, se planificó también una visita al FC Barcelona para este mes de marzo, pero tuvo que cancelarse debido a la crisis del coronavirs. Pero planeo compensar esta cita".



"Quiero mejorar a los jugadores y transmitir mi experiencia. Está claro que definitivamente ya no voy a ser electricista o arquitecto. He sido futbolista toda mi vida, he experimentado mucho durante este tiempo y me conozco mejor en esta área. El comienzo de mi carrera como entrenador en el campo juvenil es, por supuesto, puramente intencional porque tienes que encontrarte como entrenador en esta etapa temprana, lo que significa que tengo que encontrar mi propio camino, qué concepto prefiero, cómo quiero entrenar, con quién quiero entrenar y aprender de mis errores. Eso es lo que más importa", añadió el ex bético sobre su nueva etapa en los banquillo, que espera le lleve a cotas altas.

"Para ser honesto, todavía está muy lejos, pero mi objetivo es entrenar lo más alto posible en algún momento. Pero sé que puede ser un largo camino", sentenció.