El Betis se despide de Alex Sola, con rotura de ligamentos

Los peores augurios para Alex Sola se han confirmado. El jugador, cedido esta temporada en el Numancia por la Real Sociedad, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, con lo que tendrá que pasar por el quirófano y no volverá a jugar hasta el arranque de 2021.

El lateral diestro, que ha cuajado una gran temporada en Segunda división pese al mal año de su equipo, había despertado el interés de un Betis que ha peinado en los últimos meses el mercado en busca de recambios para una posición que perderá a Barragán y que podría quedarse sólo con Francis si también se marcha Emerson.

Con Zaldúa y Gorosabel, renovado hasta 2024, la Real tiene cubierta esa posición, por lo que su salida era muy factible, ya fuera cedido o en calidad de traspasado. Para el Betis sólo era una opción más que había estado mirando y que tendrá que descartar definitivamente. Al menos para este verano.

Alex Sola sufrió una torsión de la rodilla derecha durante el partido Numancia-Extremadura, al final de la primera parte, y tuvo que ser retirado en camilla del terreno de juego, con claras muestras de dolor.

En la prueba de imagen realizada este lunes por el servicio médico de la Real Sociedad se ha confirmado la sospecha clínica de lesión severa, con rotura del ligamento cruzado anterior. La lesión es subsididaria de tratamiento quirúrgico, que se llevará a cabo en los próximos días.

"Se confirma las peores de las noticias. Rotura del ligamento cruzado anterior. Son cosas que pasan y que no se puede decidir que te toque o no, pero desde ya pensando en trabajar y volver cuanto antes. Serán meses duros, pero nada me va impedir continuar con mi sueño", escribía el futbolista donostiarra en su perfil de las redes sociales.