Rubi está cerca de encontrar un nuevo destino.

Tras su fallido paso por el Betis, donde fue destituido el pasado mes de junio al verse peligrar incluso por la permanencia en un año en las que las miras estaban puestas en Europa, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' podría estar cerca de encontrar un nuevo destino.

En este caso, y después de que arribara a Heliópolis tras clasificar al Espanyol para la Europa League, el técnico catalán podría verse obligado a dar un paso atrás, después de que él mismo reconociera hace escasas fechas que maneja ofertas de Segunda y del extranjero.

Así, el ex del Betis es el favorito para hacerse con las riendas del Leganés, según Marca, y buscar un ascenso que ya logró al frente del Huesca y rozó con el Girona. El club pepinero tenía como primera opción a Andoni Iraola, pero el vasco, tras dejar el Mirandés, cuenta con ofertas más atractivas, por lo que habría volcado sus esfuerzos en tratar de convencer a Rubi, que aún no ha tomado tampoco una decisión y ha pedido paciencia al club madrileño, pues no se quiere precipitar con su elección.

Ante este escenario, el Leganés, que también desea seguir contando con el bético Aitor Ruibal, maneja otras alternativas como las de Imanol Idiákez, Rubén Baraja y alguna opción foránea.