Kevin Trapp 'invita' al Betis a mirar a otro lado para la portería

La semana pasada apareció el nombre del experimentado portero Kevin Trapp como una opción del Betis para reforzar la portería. Una posibilidad de prestigio y muy contrastada que además no supondría una inversión demasiado alta, ya que podría salir por uno siete millones del Eintracht de Frankfurt alemán.

El diario 'Bild' señaló al Betis como uno de los candidatos a hacerse con el exmeta del PSG y los propios dirigentes del Eintracht dejaron clara su postura de negociar la venta de Trapp ante la necesidad de hacer de caja para sanear las cuentas. Una coyuntura perfecta para firmar a un meta de garantías si no fuera porque el mismo protagonista ha 'invitado' al Betis y a todos los equipos que lo tienen en agenda a mirar hacia otro lado.

No en vano, en contra de los deseos de ingresar de la planta noble del club, el portero afirma que no se desea marcharse y que continuará en el Eintracht. "Por supuesto que me han llegado los rumores de una posible salida. Difícilmente puedes evitar eso, pero la posibilidad nunca ha sido tan grande", explicó el arquero de 30 años, que aseguró en rueda de prensa que no se ha planteado salir: "Nunca pensé en una transferencia".

No obstante, tampoco se puede cerrrar por completo la puerta de su salida ante el interés del club de valorar las ofertas que puedan llegar."No descarto la venta de Kostic o Trapp, porque el mercado es difícil", dijo recientemente Wolfgang Steubing, presidente del Eintracht.

También se complica el interés por Aitor Fernández, portero del Levante y uno de los que más gusta en Heliópolis. Y no sólo por las altas pretensiones granotas, sino también por la competencia creciente por el meta, lo que, a su vez, permite a su club, mantenerse firme. Así, el Atlético se habría sumado también a la puja por el de Arrasate.

Mientras tanto, el Betis mira otras opciones interesantes, como la de Vicente Guaita, con amplia experiencia en LaLiga y en uno de sus mejores momentos de su carrera a sus 33 años, como ha demostrado en el Crytal Palace. Al ser más accesible económicamente, habría ganado terreno con respecto a las otras vías: Rui Silva (Granada), Pacheco (Alavés), Aitor Fernandez (Levante) o Dmitrovic (Eibar).