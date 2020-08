Se le cierra una puerta a Emerson, pero se abre otra mayor

Ni el Betis, ni Cordón ni Pellegrini podrán estar tranquilos hasta que el mercado de fichajes que se acaba de abrir no se cierre a comienzos de octubre. Mientras tanto, el mercado de los laterales derechos, aunque incorporen a Mauricio Isla o a otro, tendrán que tenerlo muy bien estudiado y alguna operación adelantada, pues el 'culebrón Emerson' irá para largo.

Desde enero se viene hablando de la posibilidad de que salga, de que el Barça lo repesque, de que vaya a Italia, Alemania o Inglaterra... hasta que ya metidos en verano se oficializó que el Barça iba en serio con la opción de venderlo y estaba pidiendo 30 millones por el traspaso. El Milan recogió el guante, los agentes del brasileño viajaron a la capital lombarda y el club italiano se sentó a negociar con el conjunto blaugrana, pero el tope que tenía pensado gastarse no pasaba de los 22 millones y el Barça no cedió. Con ese dinero, lo que se lleva el Betis y lo que debe pagar como compensación por llevárselo antes de tiempo no le era rentable la venta.

El Barça, como está haciendo con otras operaciones, lo dejó correr a la espera de que se reactivara en el futuro. Pero no parece que vaya a ocurrir, al menos por esta vía. Según asegura Gianluca di Marzio, el ex del PSG y actual lateral diestro del Tottenham Serge Aurier ya ha dado el sí al Milan y los rossoneri se han sentado con el Tottenham a negociar. Los Spurs quieren sacar unos 20 millones por el marfileño y los lombardos están tratando de rebajarlos, pero todo hace indicar que el africano será el lateral derecho que supla la baja de Calabria o Conti, uno de los cuales saldrá del conjunto de Stefano Pioli.

La principal puerta que tenía 'abierta' Emerson se cierra. Pero en los últimos días se ha abierto otra más incierta, pero también más poderosa. Según TMW, el director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo, ha pedido informes sobre la situación del aún lateral bético. Leonardo está buscando jugadores para el carril derecho y tras tantear algunas opciones se ha fijado en Emerson, un jugador que no se le va de precio, cuyo perfil es acorde a lo que está buscando y que le podría interesar. Otra cosa será negociar con un Barcelona que con el PSG no arrastra buenas relaciones y con el que ha tenido varios encontronazos desde la salida de Neymar.

Sin embargo, simplemente el hecho de que aparezca un club de ese nivel interesado y que su expediente acabe sobre la mesa de Leonardo da una idea de cómo lo están moviendo los intermediarios entre los mejores clubes de Europa. Y por ello, el Betis no podrá estar tranquilo. Hasta el 5 de octubre, el futuro de Emerson como verdiblanco será una incógnita.