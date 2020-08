Los consejos para Pellegrini sobre el futuro de Sanabria

En un mercado condicionado por la crisis, el Betis medita seriamente qué hacer con aquellos jugadores que regresan tras sus cesiones en esta pasada temporada, cobrando fuerza la posibilidad de que algunos de ellos se conviertan en refuerzos para Pellegrini. Es el caso, por ejemplo, de Camarasa, al que el técnico chileno ya le ha dado el visto bueno tras media campaña en el Alavés en la que recuperó la continuidad.



Pero puede que el centrocampista valenciano no sea el único en volver a vestir de verdiblanco. Otro de los que vuelve es Tonny Sanabria, en su caso tras una temporada y media a préstamo en el Genoa, que no ha ejercido una opción de compra que rondaba los 20 millones de euros. La misma se convertía en obligatoria si el ariete paraguayo alcanzaba unas cifras goleadoras a las que no se ha acercado. Pero tampoco ha dejado mal sabor de boca en el club genovés, que ya plantea al Betis otras fórmulas para poder quedarse con el guaraní tras firmar 6 goles y 3 asistencias en la pasada 19/20.

La pelota está en el tejado del club verdiblanco y de Pellegrini, que no contará de momento con Sanabria en la vuelta al trabajo en Marbella esta próxima semana, pues el club le ha concedido más días de vacaciones al acabar la Serie A más tarde. Cuando regrese, el técnico chileno deberá valorar si tiene sitio en un ataque en el que Borja Iglesias es fijo, al tiempo que no se descarta traspasar a Loren si llega una gran oferta.

Mientras, la afición aconseja a Pellegrini y, en su mayoría, aunque de manera muy justa, apuesta por una nueva oportunidad para Sanabria. Así queda reflejado en la 'Encuesta Helvetia' lanzada por ESTADIO, en la que el 56% de los participantes cree que el paraguayo se ha ganado volver a formar parte de la plantilla bética tras su paso por el Genoa. El 44% restante, en cambio, cree que la mejor opción es venderlo, ya con el 100% de su pase en poder del Betis tras ser incluido la mitad que poseía la Roma en el traspaso de Pau López el pasado verano.