Betis y Sevilla FC exportan su talento al once ideal de la Serie A

Sevilla FC y Betis tienen en sus canteras una fuente inagotable de talento que en los últimos tiempos, además, ha servido de inyección económica con la venta de alguna de sus mayores promesas.

En el caso del club verdiblanco, los traspasos millonarios de Dani Ceballos al Real Madrid, Junior al FC Barcelona y Fabián Ruiz al Nápoles se encuentran entre los diez más caros de toda la historia del Betis. Y a ellos podría sumarse este verano el codiciado Loren, que pese a su renovación podría ser una de las piezas sacrificadas en busca de la necesaria inyección económica que facilite la llegada de nuevos fichajes, siempre que por el marbellí llegue una oferta que colme las pretensiones de la entidad.

Además, en el Betis siguen muy pendientes de la situación de Fabián, en el radar de Real Madrid y Barça entre otros. Y es que, si es traspasado por el Nápoles a un club de fuera de Italia, el club de Heliópolis se llevaría el 4,5% de una operación que se presume, llegado el caso, multimillonaria.

En el Sevilla FC, por su parte, están los casos de Sergio Ramos, el malogrado Reyes, Alberto Moreno o el propio Jesús Navas, amén de otros como Luis Alberto, cuya venta al Liverpool dejó en su momento un importante beneficio por un joven jugador que apenas había jugado en la elite (8 millones de euros más dos en variables), si bien ha sido en la Lazio donde se ha encumbrado.

Tanto Caparrós como Monchi han intentado sin éxito repatriar a un jugador que ha lanzado continuos guiños al equipo donde se formó, si bien tiene cerrada una renovación con la Lazio que le reconoce su actual estatus de pieza clave en el conjunto romano.

No en vano, Luis Alberto, al igual que Fabián, puede presumir de haber sido uno de los mejores jugadores de la pasada Serie A, según los baremos estadísticos de la cuenta especializada@OptaPaolo. Ambos se han ganado el derecho de estar en el once ideal de la temporada en el que también figura otro ex sevillista y algunas de las estrellas más reconocidas del fútbol mundial. Puedes consultar el once completo en nuestra galería de imágenes.