"A Lainez le digo que siga trabajando; los retoques en el Betis son cosa de Cordón y Pellegrini"

Desde la mesura y la capacidad de autocontrol que le da su dilatada experiencia en el fútbol de elite, Andrés Guardado apuesta por no obsesionarse con un objetivo en concreto e ir paso a paso, creciendo en una plantilla en la que tiene depositada "mucha confianza". El mexicano respeta a los dirigentes del club y no se moja sobre los refuerzos que necesita este nuevo Betis, aunque abre los brazos para recibir al que llegue y asegura estar convencido de que su compatriota Diego Lainez tiene calidad para triunfar en Heliópolis.

"A Lainez, el único consejo que le puedo dar el mismo que le doy desde que llegó acá: que siga trabajando, que a los que hacen bien las cosas día a día y nunca bajan los brazos siempre les llega la recompensa. A él le llegará en cualquier momento porque calidad tiene, por eso está aquí. Ojalá que le llegue muy pronto y pueda demostrar que está capacitado para jugar en el Betis", ha señalado desde Marbella, en una rueda de prensa virtual, el capitán de la selección de México y uno de los 'jefes' del vestuario verdiblanco.

En este sentido, preguntado por las carencias que a su juicio habría que paliar en el equipo, Guardado se muestra prudente y respetuoso con dirigentes y compañeros: "De momento sólo soy jugador de fútbol, no me metí a director deportivo y no soy quién para decir si tocaría acá o allá. Eso sería meterme en algo que no me corresponde. Yo voy a muerte con todo el que sea parte de la plantilla, con el que está ahora y con el que pueda venir".

"Quien llegue será bienvenido y trataremos de ayudarle, porque aquí, o nos va bien a todos, o nos va mal a todos. Nadie se salva de nada y el club debe decidir lo que hace falta retocar de esta plantilla. Yo confío plenamente en todos los que estamos; pero los retoques los decidirán Antonio Cordón, el míster y los que se encargan de eso", ha añadido para zanjar esta pregunta.

En lo personal, Guardado ha declarado sentirse "muy bien", después de acabar la 2019/2020 con una lesión muscular. "Tuve que hacer un trabajo durante las vacaciones para recuperarme bien y llegar al máximo a este inicio de la pretemporada. Estoy trabajando al nivel del resto de mis compañeros y sin ningún problema. Tener menos problemas físicos este año es un reto personal porque, sabiendo de la exigencia que hay, todos tenemos que estar a la altura", ha reconocido.

La circunstancias forzadas por la pandemia de coronavirus hará que los futbolistas casi solapen un curso con otro, algo que asume el azteca: "Ya se verá durante la temporada si fue suficiente descanso o no. Evidentemente, cuando se trata de vacaciones uno siempre quiere más tiempo para recuperar; pero somos conscientes de la situación que hay, de lo complicado que está el calendario y no queda otra". "Hay que trabajar para llegar lo más preparado posible a la temporada y los primeros días están siendo muy buenos", ha relatado.

"Ha cambiado un poco el protocolo, aún hacemos más trabajo individualizado que en grupo. Como en todas las pretemporadas, comenzamos con mucha ilusión, llega un técnico nuevo y estamos con muchas ganas de demostrar que queremos estar aquí y que nos ilusiona mucho este nuevo proyecto del Betis. La afición, después del año tan malo que tuvimos, espera lo mejor de este equipo y vamos a intentar dar el máximo desde el primer partido", ha prometido uno de los pesos pesados del Benito Villamarín.