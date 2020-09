Joaquin recuerda su etapa con Koeman, el de las "siete botellas de vino"

No sólo de su 'no' a Mourinho habló Joaquin en su entrevista Daily Mail, el capitán del Betis también fue cuestionado, ahora que Koeman se ha puesto de moda por cómo se han ido Luis Suárez o Vidal del Barça, por el técnico holandés, con el que vivió la situación más tensa y desagradable de su carrera.

Tal fue el enfrentamiento que duró semanas después de que Koeman fuera despedido con declaraciones públicas de ambos y el portuense llegó a decir aquella frase: "De lo único que se preocupaba -Koeman- era de tener cinco o siete botellas de vino en la cena. Vamos, que se acostaba calentito".

Pese a que no le trae buenos recuerdos y no busca remover las cenizas, Joaquín no rehúye la pregunta. "¡Pfff! Ni siquiera lo voy a nombrar. No hizo nada por mí. Sabes muy bien cómo terminó todo eso. Pero estas son cosas por las que tienes que pasar. Aprendí de eso, pero no fue bueno", aseguraba el portuense, quien al ser uno de los líderes de aquel Valencia que entrenaba el hoy técnico blaugrana, se enfrentó directamente a él: "Pasé un momento difícil durante ese período. Estaba en ese vestuario donde había jugadores que habían sido excluidos del resto de la plantilla. Todas las mañanas había una situación realmente tensa. Cuando te levantas y no tienes ganas de entrar al vestuario, eso lo dice todo. Fue realmente jodido".

En su día, el jugador portuense ya explicó lo que habían sido esos cinco meses con Koeman de entrenador. "No hablaba con ningún jugador, todo era a través de Bakero -su segundo- (...) Se ha ido con mucho dinero, jodiendo a todos los jugadores que ha jodido y dejando al Valencia en pésimo lugar y ahora tiene la poca vergüenza de desprestigiar a personas como yo desde Holanda. Ya me gustaría a mí ser la mitad de listo que él, habiéndose llevado siete millones de euros en cinco meses (...). Ha demostrado ser mal entrenador y de buena persona tiene poco. En los últimos partidos quería imponer un sistema que no... Que no tiene cojones ni de explicarlo. Así es complicado que el futbolista haga lo que tú quieras. Pero es que no tiene cojones ni para eso. Había veces que teníamos que explicar nosotros en la pizarra cómo debíamos jugar. Nosotros mismos teníamos que levantarnos y dibujar en la pizarra nuestros fallos", apuntaba entonces.

En mes y medio, a comienzos de noviembre, volverán a cruzarse en un terreno de juego. Seguramente entonces vuelvan a recordarle a ambos aquellos tiempos en Valencia.