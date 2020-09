Joaquín y la historia del primer "no" de un futbolista a Mourinho

Joaquín ha vivido numerosas experiencias a lo largo de su longeva carrera y tiene muchas historias que contar. Entre ellas, el día que decidió rechazar la posibilidad de marcharse al Chelsea con 20 años, convirtiéndose en el primer futbolista que le decía que "no" a Mourinho, por entonces técnico 'blue'.

El portuense, con la gracia que le caracteriza, ha rememorado este episodio, sucedido en 2005 tras ganar la Copa del Rey, en una entrevista concedida al rotativo británico Daily Mail, en la que explicó que dejó plantado al portugués, que había viajado expresamente a la capital hispalense para convencerle. "Estaban todos en el hotel Alfonso XIII y yo volvía de un compromiso publicitario en Madrid y no quería ir a la reunión. Sabía que si iba, terminaría yendo a Inglaterra. Así que no fui. Hablé con Mourinho más tarde y me disculpé. Y luego me lo agradeció. Me dijo: "Te agradezco que seas sincero porque, bueno, eres el primer futbolista que me ha dicho que no".

El mito bético recuerda que Manuel Ruiz de Lopera le instó a marcharse porque ya lo había arreglado con Roman Abramovich por 37 millones de euros. " Lopera me dijo que tenía que irme, porque habían llegado a un acuerdo. Todo había sucedido muy rápido para mí. Tenía 20 años cuando jugué en el Mundial de 2002. Recuerdo haber tenido mucho estrés porque no era fácil asumirlo todo. Cuando llegó el momento de la verdad, no quise dar ese paso de irme a otro equipo. Simplemente no me vi a mí mismo saliendo de casa. Lopera decía 'aquí viene el ruso de nuevo con una oferta a sus espaldas'. Pero estaba feliz donde estaba".

Una decisión tomada en su momento que quizás volvería a tomar o de la que, al menos, no se arrepiente. "No me arriepiento. Sé que perdí una oportunidad importante de jugar para un gran equipo y ganar mucho dinero, pero simplemente no era en lo que estaba pensando en ese momento. Al final, este es un negocio tan grande que la palabra del jugador no siempre cuenta mucho. Y a veces acepta aunque sabe que no va a ser un jugador importante. Es cierto que cuando recibes una oferta de un club poderoso es difícil rechazarla, pero a veces nos olvidamos de lo más importante, que es jugar", señaló Joaquín.