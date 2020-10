Haro está "satisfecho" con el mercado del Betis y señala a Pellegrini como "el mejor fichaje"

El presidente del Betis, Ángel Haro, se ha mostrado "satisfecho" con cómo ha transcurrido el mercado en el club heliopolitano, que se ha reforzado con cuatro fichajes a coste cero en medio de un complicado contexto económico. El mandamás verdiblanco explicó que han pasado "de tener 200 millones de euros en ingresos a poco más de 90". Pese a ello, considera que el director deportivo, Antonio Cordón, ha puesto en manos del "principal fichaje de esta temporada", el entrenador Manuel Pellegrini, los "mimbres suficientes para cumplir con los objetivos".

"Termina el mercado atípico veraniego y me gustaría incidir en la realidad económica: la pandemia ha golpeado a todos los sectores, el mundo del fútbol no iba a ser menos. En el Betis hemos pasado de 200 millones de ingresos a algo más de 90 y hemos perdido ingresos en televisión y traspasos. Nos hemos centrado en mantener el nivel alto que ya tenía esta plantilla. No hemos querido malvender grandes activos del club como Canales, Fekir o William en un mercado muy a la baja", ha señalado Haro en la rueda de prensa de presentación de Juan Miranda.

"Hemos conseguido apuntalar la defensa y la portería, que eran puestos claves, hemos ganado enteros arriba con Sanabria, han subido Paul y Aitor al primer equipo... Estamos satisfechos con el plantel que tenemos. El principal fichaje ha sido el cuerpo técnico de Pellegrini y el director deportivo. Quedan años complicados para recuperar la línea de crecimiento que llevábamos antes de la Covid, pero seguiremos trabajando con humildad. El primer paso ya lo ha dado la afición con una espectacular respuesta a la campaña de abonados", ha añadido el presidente.

"No ha llegado ninguna oferta que mereciese la pena", ha insistido Haro. "Al margen de la crisis de la Covid, como estrategia general, no podemos invertir por encima de nuestros ingresos y los ordinarios han bajado también en 20 millones. Hay que entender la situación tan complicada que vivimos", ha reclamado.

"Hemos cumplido con lo que pide LaLiga, pero tenemos que dar una cuenta de resultados positiva en junio de 2021 y hay que seguir tomando medidas. Habrá que hacer movimientos y ajustes cuando acabe la temporada. Estamos a la espera de que haya soluciones gestoriales para adaptarnos", ha añadido, sobre la posible necesidad de tocar sueldos o de verse obligado a hacer algún traspaso para poder cuadrar su tesorería.

"Los ingresos de estar en Europa ayudarían, eso está claro; pero no nos marcamos objetivos tan concretos. Vamos partido a partido, buscando que ganar sea el denominador común y ahora mismo sólo pensamos en ganar a la Real Sociedad", ha señalado sobre la capacidad que puede tener esta plantilla para mantenerse en la parte alta de la clasificación de LaLiga.

Sobre el último en llegar, Juan Miranda, Haro se mostró muy feliz por repatriar a un futbolista de la casa que siente los colores verdiblancos. "Siempre es un motivo de alegría presentar a un nuevo jugador del Betis, pero en este caso la alegría es doble porque se trata de un jugador que se formó en esta casa. Destacar ha primado en todo momento la intención de Juan por venir y quiero darle las gracias. Viene más maduro, hecho un buen futbolista, y quiere demostrarlo aquí en su casa. Es un hijo pródigo, un jugador que llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo y nos congratulamos de poder tenerlo con nosotros".