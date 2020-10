Rubén Castro elige su mejor gol con el Betis, ¿estás de acuerdo?

A Rubén Castro le han preguntado por cuál ha sido el mejor gol de su carrera. El delantero grancanario, de 39 años, tiene donde elegir. Máximo realizador de la historia del Betis con 148 dianas, ha marcado un total de 265 entre la camiseta verdiblanca, la de la UD Las Palmas, el Deportivo de La Coruña, el Albacete, el Racing de Santander, el Nástic de Tarragona, el Huesca... Sin embargo, no tiene dudas en elegir cuál es su tanto preferido.

En una entrevista para la web de LaLiga, Rubén Castro, actual jugador del Cartagena, ha asegurado que, si tiene que elegir, se queda con uno que consiguió en la temporada 14/15 ante el Alcorcón en el Benito Villamarín, cuando militaba con el Betis en Segunda división. La diana elegida llegó en el duelo ante el Alcorcón en el Benito Villamarín, con una preciosa vaselina que confirmaría el ascenso.

"El hacer gol ya era muchísimo. No me imaginaba eso que hice. Fue un momento feliz y emotivo", ha asegurado el delantero grancanario, a quien evidentemente no se le olvida su paso por Heliópolis, lugar en el que por fin encontró la estabilidad, el cariño y la confianza que necesitaba para explotar todos sus recursos en el área.

En el vídeo que acompaña esta noticia, elaborado por los medios del club verdiblanco cuando Rubén se marchó del Betis hace ahora poco más de dos años, el gol al Alcorcón aparece en sexto lugar. ¿Con cuál te quedas tú?