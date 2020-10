Sanabria explica cómo vivió la polémica del Betis-Real Sociedad: "La camiseta no se rompe sola"

La comparación de la trascendencia que tuvo Tonny Sanabria en el partido ante la Real Sociedad cuando entró en la reanudación por Borja Iglesias le da la razón al técnico, que ve en el paraguayo a su delantero titular y que se convirtió en el gran protagonista del polémico choque del domingo, ya que la primera pelota que tocó la mandó al fondo de la portería de Remiro, en un gol que sería anulado por un fuera de juego discutible (como poco), sólo unos minutos antes de ser objeto de un clarísimo penalti que fue ignorado primero por el colegiado de campo, el catalán Estrada Fernández, y por el VAR, en segundo término.

Las imágenes de Sanabria pidiendo penalti y mostrando al colegiado un enorme roto en su camiseta ha dado la vuelta a las redes sociales, donde el beticismo ha expresado su indignación. Sobre todo ello ha sido preguntado el dorsal número 19 del conjunto verdiblanco, que ha atendido este miércoles al programa 'Hora Betis', emitido por los medios del club heliopolitano, donde si bien ha admitido que esos errores condicionan el resultado, ha rehusado a utilizarlos como atenuantes de una derrota que entiende merecida.

"En directo, la del fuera de juego creo que es complicada y difícil de ver porque estaba muy ajustada; pero la del agarrón la veo clarísima. Me acerco al árbitro y le comento que la camiseta no se me rompe sola. Son decisiones que toma el árbitro y no podemos depender de eso. Si da gol y pita el penalti, cambia el partido totalmente; pero no podemos agarrarnos a eso", ha explicado sobre cómo vivió esas acciones en primera persona.

"Como se ve en las imágenes, le explico que yo no lo agarro, que me intento separar de él y es la foto que parece que le agarro yo. Hablamos mucho, intercambiamos opiniones, pero esas cosas se quedan en el campo", agregó, pasando página sobre el hecho de que, para colmo, Estrada Fernández le pitase falta en ataque, controvertida decisión que Iglesias Villanueva, encargado de la sala del VAR, no rectificó.

No obstante, Sanabria no quiere que estas decisiones perjudiciales para el Betis se conviertan en excusa para explicar la contundente derrota por 0-3: "Sabemos que no hicimos bien las cosas y queremos hacerlas mejor en el partido contra el Atlético y volver a sumar. Tienen jugadores de talla mundial que marcan diferencias. Estamos trabajando para contrarrestarlo".

"Estamos muy bien, analizando todo después del último partido, más tranquilos ya y con ganas de afrontar el próximo encuentro ante el Atlético. Será un partido duro, porque ellos están en una dinámica importante; pero nosotros llevamos varios partidos muy bien y podemos hacer bien las cosas para llevarnos puntos en un campo complicado", ha analizado antes de la visita al Wanda Metropolitano de Madrid el próximo fin de semana: "Estamos muy comprometidos con lo que nos pide el míster y creo que para los equipos es difícil enfrentarse a este Betis".