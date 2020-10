Pellegrini le manda un nuevo 'recado' al Real Madrid y defiende su autoridad

A sus 67 años, Manuel Pellegrini tiene entre manos el reto de volver a hacer cosas importantes en LaLiga de la mano del Betis. Sus logros y su paso por grandes clubes le respaldan. Y para conocer un poco mejor su figura, el técnico chileno se ha sentado en el diván de Jorge Valdano para protagonizar una nueva entrega del programa 'Universo Valdano (este miércoles en #Vamos a las 22:00 horas).

Como no puede ser de otro modo, el 'Ingeniero' ha sido cuestionado por su paso por el Real Madrid, al que hace poco se enfrentó, sufriendo una derrota que no le dejó nada contento. "Jugar contra el Madrid, el VAR, el penalti y la expulsión es demasiado", señaló tras la cita en el Villamarín frente a los merengues, en una queja que le ha valido la apertura de un expediente que puede acabar en una sanción de cuatro a doce partidos.

Pero Pellegrini no se muerde la lengua. Y en su charla con Valdano, ha vuelto a mandar un recado al club madridista, donde muchos le criticaron tras no poder levantar ningún título en su única campaña, la 09/10, aunque batió varios récords.

"Desgraciadamente en el Real Madrid había un plantel desequilibrado. Hicimos 96 puntos y 102 goles y con Cristiano lesionado 3 meses. Quítale este tiempo sin Cristiano a los entrenadores que vinieron después", señaló, aludiendo así a la política de fichajes de Florentino Pérez.

"Me habría encantado estar allí tres o cuatro años y ganar algún título. Pero Dios compensa y si hubiera seguido en Madrid no habría llegado al Málaga. La decisión que tomé fue la correcta", añadió, dando respuesta también al pique que tuvo por entonces con Mourinho, quien aseguró que él no iría al Málaga después de haber entrenado al Madrid.

En la capital de la Costa del Sol, sin embargo, Pellegrini vivió tres exitosos años, llevando a los malaguistas a los cuartos de la Champions y reviviendo sus mejores momentos en el Villarreal, de cuya etapa analizó su tormentosa relación con Riquelme. "La ruptura con Riquelme me dolió muchísimo. Era un jugador irreemplazable por la visión que tenía de juego y por cómo influía en el equipo cuando estaba comprometido", explicó.

"Hay que saber conducir un plantel y en cuanto la figura se sale y tú lo permites, yo creo que pierdes la autoridad. Si perdiste la autoridad estás muerto como técnico. Entonces es mejor irte o echarle", añadió, demostrando así que es un entrenador que no se casa con nadie.