El Betis vuelve al trabajo pendiente de dos de sus pilares

La primera plantilla del Betis descansó este lunes, festivo en gran parte de España, tras el encuentro del domingo (3-1) contra el Elche, que supuso el retorno a la senda del triunfo de los verdiblancos. La sesión de este martes supondrá el inicio de la preparación del importante y exigente compromiso del sábado (16:15 horas) en el Camp Nou ante el Barcelona, previo a un nuevo parón de selecciones.

Los profesionales béticos están citados para iniciar el entrenamiento a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con las miras puestas en el estado de dos pilares para Manuel Pellegrini, que terminaron el choque del pasado fin de semana con molestias. Se trata de Marc Bartra y Cristian Tello, quienes, sin embargo, esperan estar disponibles para medirse con ex equipo. Y es que el central tuvo que ser sustituido por Víctor Ruiz a falta de un cuarto de hora, resentido al parecer del problema muscular que puso en duda durante la semana anterior su participación contra el Elche. Por su parte, el extremo se frenó en una carrera al sentir un pinchazo, si bien aguantó hasta el epílogo al no haber posibilidad de más cambios, restando importancia ante los medios a su dolencia.

Desd el club entienden wue no debe haber problemas para que Bartra y Tello vuelvan a formar en el once del Betis contra el Barça, mientras que no se espera que fuercen en ningún caso los renqueantes Guardado, Juanmi y Sidnei, máxime con un parón a las puertas. Sí regresará al equipo Montoya, una vez cumplida su sanción, aunque lo esperable es que Emerson, que soportó bien los noventa minutos pese a llegar justito en lo físico a la cita, conserve su puesto. Lógicamente, Camarasa y Dani Martín, lesionados de larga duración, están descartados.