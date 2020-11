Bartra: el Barça, su futuro en el Betis, la selección...

Marc Bartra, zaguero del Real Betis Balompié, volverá este fin de semana al Camp Nou para medirse al Barcelona en un partido que, como él mismo ha indicado, será "especial a todos los niveles".

Superados los problemas estomacales que le impidieron acabar el partido frente al Elche de la pasada jornada, Bartra está en plenas condiciones para ser de la partida en el once de Pellegrini, como todo apunta."Estoy sumando muchos minutos, físicamente me estoy encontrando bien y la confianza que me está dando el mister siempre se agradece", dice el central verdiblanco durante una entrevista con SPORT. Una conversación en la que el futbolista trata un sinfín de aspectos:

- Su relación con Pellegrini: "Muy bien. Es un entrenador al que se le nota su muchísima experiencia, es muy directo con el jugador, lo 'huele', sabe sacar el máximo rendimiento, dónde tienes que mejorar..."

- Su momento de forma: "Uno de los mejores, sin duda. A nivel de madurez, de experiencia, conforme pasan los años me voy encontrando mejor y conociendo más a mí mismo. He ido cogiendo los consejos de los entrenadores que he tenido. Desde que ha llegado el mister tengo muy inculcado el trabajo defensivo. Ya no son solo las condiciones, que él cree que las tengo, sino también la mentalidad. A mí lo que más me gusta es defender y siento que estoy dando un paso adelante".

- El Barcelona-Betis: "Es verdad que hemos tenido partidos muy buenos y otros que nos ha costado más encontrar el gol. Tenemos muy buen equipo, jugadores de mucho nivel con el balón y somos más sólidos en defensa, pero al final, el Barça tiene muchísima calidad, sobre todo a nivel ofensivo. Creo que va a ser un muy buen partido de fútbol, de los mejores que se pueden ver en la Liga".

- Setién: "A nivel personal, yo pasé dos años con Quique que solo tengo palabras buenas hacia su staff. Si llegó al Barça fue por las cosas buenas que hizo en sus anteriores equipos, pero al final, en el fútbol puede pasar de todo, hay momentos que encajas, y otros que no, y quizás no salieron las cosas cómo se esperaba".

- Su futuro: "Estoy viviendo el momento en el Betis, estoy muy contento. Desde el primer día que llegué he notado el cariño de la afición, de los compañeros, del club... Me siento importante y toda la experiencia acumulada hace que me sienta feliz tanto en lo futbolístico como a todos los niveles".

- La selección: "Yo lo que me veo es trabajando mucho aquí, dando mi mejor nivel y lo demás ya se verá. Lo que me hará tener un buen futuro inmediato será el presente".