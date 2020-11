Borja: "Tengo ganas de demostrar a todos que tengo el nivel que yo sé que tengo"

El delantero del Betis Borja Iglesias sigue buscando el idilio con el gol que no acaba de llegarle como bético, algo que en esta segunda temporada en Heliópolis se le está resistiendo tanto o más que a lo largo de la primera. A día de hoy, de hecho, es el único de los tres delanteros de la primera plantilla del Betis de Pellegrini que no ha visto portería aún, habiendo perdido protagonismo en la punta de lanza en detrimento de Sanabria, en primer lugar, y de Loren Morón.

Una situación a la que Borja Iglesias no ha querido darle la espalda durante una conversación en directo a través de su perfil de Instagram, explicando cómo fue ese momento de cambiar el Espanyol por el Betis tras un año sensacional en goles al que, por desgracia, no ha podido darle continuidad en Heliópolis. "Es un momento complicado, después de cómo se dio todo. Todos teníamos mucha ilusión de seguir con ese proyecto. Al final, por motivos ajenos al futbolista se dan situaciones que van cambiando. Sale el míster, Mario Hermoso€ Hay momentos que ves que aquí hay algo que está cambiando. Ves que va saliendo gente y que llega poca; algo está pasando. El club, conmigo, también veía una oportunidad de mercado para hacer un traspaso. A mí, entonces, me llega un proyecto superambicioso como el del Betis, con el míster, que me conocía; una oferta mejor en lo económico, muchos años de contrato. Imagínate: te pagan más, es un proyecto más ambicioso, un estadio que has disfrutado como rival€ Me decidí por venir al Betis y no me arrepiento. La situación, hasta ahora, no ha ido como a mí me habría gustado, pero creo que estoy en un lugar muy apropiado para mí. Tengo ganas de revertir la situación y de poder demostrar a todos que tengo el nivel que yo sé que tengo", argumentó Borja Iglesias.

Junto a ello, el 'Panda' también se refirió a sus primeros pasos como bético; una presentación que nunca olvidará: "Para mí fue brutal el momento de mi presentación. Es algo indescriptible; a mitad de agosto, con un calor tremendo y una grada llena para recibirme. Para mí fue increíble. Por toda esa gente y toda la que me envía apoyo, cariño y ánimos tengo muchas ganas de que disfrutemos en el campo. A veces estás más acertado en unos momentos que en otros, pero yo a día de hoy lo que siento es que aquí la gente me apoya. Desde el club también me dan mucha confianza y me siento muy valorado. En ese sentido, lo que quiero es demostrarle a todos que estoy ahí y que doy el cien por cien para darle la vuelta a la situación".

El delantero también explicó cómo es de "complicado" el autogestionar los diferentes momentos que puede vivir un delantero de cara a la portería; desde la sobreexcitación de temporadas en las que uno marca 20 goles o más hasta la frustración de no hacer gol con asiduidad, como le ha tocado vivir ahora en el Benito Villamarín.

"Es complicado. Es más fácil dejarte llevar en el momento bueno y subirte a la ola, pero puede llegar a confundirte. Yo siempre he intentado llevarlo con perspectiva. Cuando me decían que era tan bueno, que era el mejor delantero, prefería no creérmelo y ahora estoy viviendo un momento en el que la gente tiene dudas, un momento en el que no están viendo mi rendimiento de otros años, y lo entiendo. Obviamente, yo soy el mismo que hace dos, cuatro o seis años. De hecho, considero que soy mejor, porque tengo claro lo que me hace crecer. Pero creo que es una oportunidad de salir reforzado y de ser mejor persona. Intento no darle importancia, creerme que no soy el más malo, al igual que tampoco me creía que era el mejor, cuando me lo decían".

Al margen de su actual bache como delantero del Betis, Borja Iglesias también repasó toda su carrera como profesional, desde su salto del Celta B, donde se convirtió en el máximo goleador histórico, al Zaragoza, como posteriormente su año en el Espanyol, que abonó diez millones de euros por su traspaso. Un negocio redondo para los pericos que, un año después, lo acabarían vendiendo al Betis por 28 tras un excelente rendimiento deportivo. Una presión económica que, según Borja, no le afecta.

"Creo que no. Obviamente, ahora mi etapa en el Betis está supercondicionada por ese tema. Pero qué diferencia hay diez millones viniendo de Segunda o 28 desde Primera. No me quita el sueño haber costando tanto y no rendir. Me siento muy agradecido de que hayan hecho una inversión tan importante en mí, esa confianza demostrada. Yo intenteo ser el mismo, rendir en el día a dia y dar el máximo. Hay días que salen mejor y otros peor. Yo no me acuerdo cada día de lo que costé al Zaragoza, al Espanyol o el Betis. Es más todo lo que hay alrededor de eso. Quizá puede condicionarte en un momento puntual", concluyó Borja Iglesias.